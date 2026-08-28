‘La Hormiga’ González deberá alinearse a una filosofía para la Europa League

Armando “La Hormiga” González y el Olympiacos ya saben los rivales que enfrentarán en la próxima temporada de la UEFA Europa League, donde su técnico vasco, José Luis Mendilibar, compartió la filosofía que asumirá el equipo griego desde el inicio del torneo.

“Competir bien, saber competir desde el inicio, no pensar que somos mejores que nadie, sino que salir al terreno de juego pensando que todos van a ser complicados y el poder disputar hasta el último partido, el poder clasificarnos, que no nos salga todo mal y que, a mitad del campeonato, el quinto o sexto partido, pensemos que no tengamos nada qué hacer”, indicó el técnico que llegó al Olympiacos en febrero de 2024.

Con el Olympiacos, Armando "La Hormiga" González portará el número 34 Foto tomada de https://www.olympiacos.org/

El cuadro griego se medirá en la UEFA Europa League al Milan del mexicano Santiago Gimenez, AC Sparta Praga, Jagiellonia Bialystok y TSG Hoffenheim en casa, en el estadio G. Karaiskakis. Como visitante, jugará contra el Olympique de Marsella, Stade Rennais F.C., NK Celje y SC União Torreense.

“Los puntos da igual contra quién los consigas. A veces piensas que un equipo pueda ser mucho más fácil que otro, nos pasó el año pasado empezamos con el Pafos y empatamos, todo mundo pensamos que podíamos ganar. Creo que hay que respetar a todos los equipos por igual, por supuesto que hay ligas que son superiores a otras, pero eso no quiere decir que vaya a ser más fácil el partido.

Clasificarnos ahora, si puede ser directamente a octavos mucho mejor, pero primero clasificarnos. A partir de ahí, ellos dirán. La primera idea es esa”, indicó el timonel del cuadro rojiblanco.

El pasado 22 de agosto de 2026, el Olympiacos hizo oficial el fichaje de Armando “La Hormiga” González. El originario de Celaya, Guanajuato, poco a poco se va adaptando al cuadro griego, donde ya se le ha visto en los entrenamientos y marcando sus primeros goles en las prácticas.