¡Contra el reloj! Santiago Giménez tiene oferta en Turquía para jugar junto a Mohamed Salah

El futuro de Santiago Giménez podría dar un nuevo giro en las últimas horas del mercado de fichajes europeo. De acuerdo con el diario turco TAKA, retomada de lo informado principalmente de La Gazzetta dello Sport, el Trabzonspor habría presentado una oferta formal al AC Milan para hacerse con los servicios del delantero mexicano.

El tiempo comienza a jugar un papel importante en el futuro de Giménez. El mercado de fichajes de Portugal cerrará el 31 de agosto, por lo que las próximas horas serán determinantes para saber si el atacante puede concretar su llegada al futbol portugués o debe analizar otras alternativas.

Trabzonspor aparece como alternativa para Santiago Giménez

El conjunto turco surge como una opción en caso de que las negociaciones entre Santiago Giménez y Porto vuelvan a complicarse. El delantero mexicano habría mostrado interés en continuar su carrera en el futbol portugués, pero la falta de un acuerdo definitivo mantiene abierta la posibilidad de que termine en otro destino.

La propuesta del Trabzonspor representa así una nueva alternativa para el atacante del Milan, cuyo futuro permanece en el aire mientras se acerca el cierre del mercado, además, el panorama podría lucir atractivo al poder compartir vestidor con Mohamed Salah, uno de los grandes delanteros del futbol internacional de las últimas décadas.

Una eventual llegada al futbol turco también pondría a Giménez frente a un nuevo reto en su carrera, aunque por ahora no existe un acuerdo definitivo que confirme su incorporación al Trabzonspor.

¿Cuál será el futuro de Santiago Giménez?

Las próximas horas serán clave para definir el futuro del delantero mexicano. Mientras Porto continúa como una de las opciones para Giménez, la aparición del Trabzonspor abre un nuevo escenario en el cierre del mercado.

El atacante deberá esperar para conocer cuál será su próximo destino, en una operación que mantiene la atención del futbol europeo y del futbol mexicano.