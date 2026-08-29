Julián Álvarez comunica a Mikel Arteta que no quiere ir al Arsenal: “Tiene el corazón en Barcelona”

Julián Álvarez comunicó a Mikel Arteta que no tiene intención de regresar a Inglaterra para jugar con el Arsenal en el cierre del mercado de fichajes, de acuerdo con el periodista David Ornstein. El delantero argentino mantiene su intención de salir del Atlético de Madrid, aunque su principal objetivo es llegar al Barcelona.

La situación del atacante se mantiene abierta debido a la relación que sostiene actualmente con el conjunto colchonero. Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone tiene claro que el Barcelona no es una opción para negociar la salida del futbolista argentino.

Álvarez fue abucheado en su presentación en el Metropolitano. Reuters

Julián Álvarez habló con Mikel Arteta y rechazó volver a Inglaterra

David Ornstein reveló en una entrevista con TNT Sports que Julián Álvarez ya sostuvo una conversación con Mikel Arteta para informarle que, por ahora, no considera la posibilidad de incorporarse al Arsenal y regresar a la Premier League.

El periodista inglés explicó que la negativa del delantero no impide que la situación pueda modificarse antes del cierre del mercado. La relación entre el argentino y el Atlético de Madrid atraviesa un momento complicado, por lo que todavía podría producirse algún movimiento.

Ha hablado con Mikel Arteta y le ha dicho que no quiere venir. Eso podría cambiar, ¿podría ablandarse en los próximos días? Estas situaciones siempre son cambiantes, pero ahora mismo no se está desarrollando como algunos han sugerido.

De acuerdo con la información, el Arsenal mantiene a Julián Álvarez como una de sus opciones para reforzar el ataque. Sin embargo, la decisión del futbolista representa un obstáculo para que la operación pueda avanzar en las condiciones que pretende el club inglés.

Julián Álvarez tiene como objetivo llegar al Barcelona

Ornstein también señaló que existen pocas posibilidades de que el atacante argentino llegue al Arsenal porque su prioridad es convertirse en jugador del Barcelona, a pesar de que el Atlético de Madrid no contempla al cuadro blaugrana como una opción para negociar.

En el momento de informar, hay pocas posibilidades de que Julián Álvarez llegue al Arsenal, porque tiene el corazón puesto en el Barcelona.

Julián Álvarez no fue parte de la convocatoria del Cholo para enfrentar al Sevilla. Reuters

El conjunto londinense, sin embargo, tendría al argentino como su principal objetivo para la delantera. Según Ornstein, en caso de no conseguir su fichaje, existe la posibilidad de que los Gunners continúen con los jugadores que ya forman parte de su plantilla.

Creo que ese sería el objetivo del Arsenal, Julián Álvarez, y si no lo consiguen quizás sigan con lo que tienen. Pero no lo sabremos hasta el cierre del mercado.

Mientras se define su futuro, Julián Álvarez volvió a ausentarse de los entrenamientos del Cholo Simeone durante la semana y tampoco fue considerado en la convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentar al Sevilla en la tercera fecha de LaLiga.