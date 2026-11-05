Rashee Rice se declara en bancarrota y pone su anillo del Super Bowl como garantía

Rashee Rice, receptor de los Kansas City Chiefs en la NFL, solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 7 ante un tribunal federal de Texas. En su expediente declaró deudas superiores a los 3.45 millones de dólares y activos personales por 677 mil 54 dólares.

De acuerdo con los documentos judiciales, más de 2.1 millones de dólares de sus obligaciones están relacionados con demandas civiles derivadas de distintos episodios legales. Entre ellos se encuentra el accidente automovilístico de alta velocidad ocurrido en Dallas en marzo de 2024, en el que estuvieron involucrados seis vehículos y varias personas resultaron heridas.

Rice, de 26 años, también enfrenta una demanda presentada por una expareja, quien lo acusa de haberla agredido en repetidas ocasiones entre 2023 y 2025. El receptor disputa parte de las cantidades reclamadas en los procesos civiles.

El mayor adeudo individual registrado en el expediente asciende a 979 mil 837 dólares y corresponde a Kathryn Kuykendall, una de las víctimas del accidente. Rice también identificó reclamaciones controvertidas por 700 mil dólares de otros afectados por el choque y una demanda por 200 mil dólares relacionada con las acusaciones de su expareja.

Rashee Rice puso su anillo del Super Bowl como garantía

Uno de los detalles más llamativos de la solicitud es que Rice reportó su anillo del Super Bowl LVIII, valuado por él mismo en 160 mil dólares, como garantía para Thomas McMurray, su abogado en los litigios civiles pendientes.

El jugador declaró activos por 677 mil 54 dólares, incluidos 421 mil 825 dólares en compensación diferida. También reportó 13 mil 640 dólares en cuentas bancarias, un automóvil Mercedes-Benz valuado en 53 mil 800 dólares y que vive en una residencia rentada, sin propiedades inmobiliarias a su nombre.

Bajo el Capítulo 7 de la legislación estadounidense, el procedimiento contempla la liquidación de determinados bienes no protegidos para pagar a los acreedores. Rice identificó 39 mil 241 dólares en activos no exentos, es decir, bienes que podrían destinarse al pago de sus obligaciones. La presentación de la solicitud no significa que todas las deudas reclamadas hayan sido reconocidas o que su eventual cancelación esté garantizada.

¿Cuánto gana Rashee Rice con los Kansas City Chiefs?

Rice ha participado en cinco partidos de la temporada 2026, en los que suma 20 recepciones para 243 yardas y dos touchdowns. El receptor se encuentra en el último año de su contrato de novato con Kansas City.

Su salario base previsto para 2026 es de aproximadamente 1.56 millones de dólares. Al finalizar la campaña, quedará en posición de negociar un nuevo contrato como agente libre, aunque sus problemas legales y su disponibilidad también forman parte del panorama que rodea su futuro en la NFL.