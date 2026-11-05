Jonathan Taylor, en la mira de varios equipos de la NFL: ¿dejará a los Colts?

Los Indianapolis Colts atraviesan una profunda reestructuración y Jonathan Taylor se ha convertido en uno de los nombres más atractivos del mercado de cambios de la NFL. La franquicia está dispuesta a escuchar ofertas por su corredor estelar, aunque todavía no existe un acuerdo para desprenderse de él.

Con marca de 2-6 y cuatro derrotas consecutivas, Indianapolis ya comenzó a mover piezas. El equipo intercambió al guardia Quenton Nelson con los Seattle Seahawks y al tackle defensivo DeForest Buckner con los San Francisco 49ers. Además, el gerente general Chris Ballard fue despedido y Ed Dodds asumió el cargo de manera interina.

¿Qué equipos buscan a Jonathan Taylor?

De acuerdo con reportes de NFL Network y ESPN, Denver Broncos, Green Bay Packers, Minnesota Vikings, New York Giants y Seattle Seahawks han mostrado interés en el corredor. Otros reportes también han colocado a los Cincinnati Bengals entre los posibles candidatos.

Indianapolis pretende obtener una compensación importante. Según reportes, el equipo rechazó una propuesta que incluía una selección de segunda ronda del Draft de 2027 y otra elección adicional. La franquicia busca maximizar el valor de uno de sus jugadores más importantes.

Taylor, de 27 años, suma 610 yardas terrestres y ocho touchdowns en ocho partidos de la temporada 2026. Si se agregan sus 202 yardas por recepción, alcanza 812 yardas desde la línea de golpeo.

Jonathan Taylor no piensa en el cambio

Pese a los rumores, el corredor aseguró este jueves que no ha solicitado salir de Indianapolis y que su atención está puesta en el compromiso ante los Dallas Cowboys. El entrenador Shane Steichen también contempla utilizarlo mientras no exista un acuerdo para cambiarlo.

Fuentes internas de la NFL reportan que la determinación final sobre el destino de Taylor, junto con el receptor Josh Downs y el liniero Grover Stewart, se tomará a inicios de la próxima semana, garantizando un cierre de mercado emocionante.

La fecha límite de cambios de la NFL es el 10 de noviembre. Por ahora, Taylor sigue siendo jugador de los Colts, pero su futuro podría convertirse en uno de los temas centrales del cierre de cambios.