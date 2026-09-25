Raphinha hereda el ‘10’ de Neymar Jr. en la Selección de Brasil

Brasil ya tiene a su nuevo ‘10’ y con eso al nuevo sucesor de Neymar Jr. en la Selección de Brasil. Tras el Mundial de 2026 la selección brasileira inicia una nueva etapa y en esta Fecha FIFA se han asignado los nuevos dorsales de los jugadores, con la noticia de que el ‘10’ de la Verdeamarela es una de las estrellas del FC Barcelona: el delantero culé Raphinha.

El brasileño tomó la estafeta del equipo que durante más de una década perteneció a Neymar. Raphinha se estrenó como el nuevo referente del combinado nacional en el partido Australia vs Brasil, en el cual el marcador final fue 1-1 con gol de Brasil en el tiempo extra de la segunda mitad del juego, donde brindó asistencia el nuevo 10.

A pesar de que Brasil tuvo un dominio del balón muy por arriba que la Selección de Australia, el marcador no dejó una buena sensación en el primer compromiso internacional de los brasileiros después de la Copa del Mundo.

Por otra parte, Raphinha en su club ha destacado en el arranque de la temporada 2026/27. En 8 partidos oficiales, el brasileño registra 14 goles, cifra con la que lidera el ataque culé siendo una pieza fundamental en el esquema de Hansi Flick. De este modo, el Barça se posiciona como líder de la tabla en LaLiga y en tercer lugar de la Champions League.

Raphinha atraviesa su mejor momento con el Barcelona, registra 14 goles en 8 partidos en el arranque de la temporada 2026/27. REUTERS

Leyendas que inmortalizaron el '10' de Brasil

Llevar el '10' en la selección más ganadora en la historia de los Mundiales exige liderazgo, jerarquía y peso en los momentos decisivos. A lo largo de la historia, figuras legendarias han portado la mítica camiseta de los cinco veces campeones del mundo:

Pelé: El Rey. Inmortalizó el dorsal ganado tres Copas del Mundo (1958, 1962, 1970).

Rivelino: Un maestro de la zurda y la "elástica". Campeón en México 1970.

Zico: Conocido como "Pelé Blanco" y uno de los mejores cobradores de tiro libre.

Raí: Lideró a Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde se coronaron como campeones.

Rivaldo: Pieza clave en el pentacampeonato de Brasil en Corea/Japón 2002 y subcampeón en Francia 1998.

Ronaldinho: Símbolo absoluto del Joga Bonito , el elástico y los no-look-passes .

Kaká: Reconocido por su velocidad explosiva, es el último brasileño en ganar el Balón de Oro.

Neymar Jr.: Máximo goleador histórico de la Verdeamarela (79 goles). Bajo su liderato, Brasil se llevó por primera vez el oro en los Juegos Olímpicos 2016.

Neymar Jr. deja un legado de 79 goles como el histórico número 10 de Brasil. REUTERS

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Brasil?

El próximo encuentro de Brasil en esta ventana FIFA será contra la Selección de India el sábado 3 de octubre. Ahí Raphinha tendrá una nueva oportunidad para consolidarse con el dorsal número '10' y liderar el ataque brasileño.