Efraín Álvarez regresaría a la titularidad con el Rebaño Sagrado ante Querétaro

No todo es malo para los clubes cuando existe el llamado de sus jugadores para conformar la Selección Nacional de México. En el caso de las Chivas del Guadalajara, la convocatoria de Rafael Márquez para atender los cuatro partidos de la fecha FIFA le vendrá bien a Efraín Álvarez.

Ante la ausencia del "Piojo" Alvarado, el mediocampista zurdo se encamina a recuperar la titularidad este fin de semana frente a Querétaro, cuando disputen la Jornada 10 del Apertura 2026, en un movimiento que no solo suple una baja de peso, sino que fortalecerá el circuito ofensivo del equipo dirigido por Gabriel Milito.

Efraín Álvarez no inicia un partido con el Rebaño Sagrado desde la Jornada 6, habiendo ligado varios encuentros consecutivos jugando sólo como alternativa de recambio. Sin embargo, el escenario contra los Gallos Blancos exige un perfil con sus características.

En lo que va del Apertura 2026, Efraín registra sólo dos partidos como titular, seis ingresos de cambio y 284 minutos disputados. Aunque la verticalidad y el cambio de ritmo de Alvarado han sido el motor del equipo en el torneo, las métricas de Álvarez respaldan su candidatura como el orquestador natural del ataque tapatío.

Mientras el "Piojo" busca el desborde por la banda, Efraín tiende a enganchar hacia el carril central para generar volumen de juego y conectar con los delanteros. El duelo ante los Gallos Blancos del Querétaro representa mucho más que una simple rotación por Fecha FIFA para el atacante de 24 años.

Chivas, que se encuentra en el segundo puesto de la tabla general con 18 puntos, viene de haber conseguido un agónico empate contra las Águilas del América 2-2, en el Estadio Banorte.