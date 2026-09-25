Fallece Bob Pettit, histórico jugador y primer MVP de la NBA

La Universidad Estatal de Luisiana (LSU), informó el fallecimiento de Bob Pettit, una de las primeras grandes figuras de la NBA. La institución dio a conocer la noticia, aunque no se detalló la causa del deceso.

Pettit dejó una trayectoria de 11 temporadas en la liga, en las que disputó y consiguió algunos de los principales reconocimientos individuales y colectivos de la época.

¿Quién era Bob Pettit?

Robert Lee Petitt comenzó desempeñándose en el basquetbol universitario, eso lo llevó a jugar con los LSU Tigers y, gracias a su rendimiento, logró dar el salto a la NBA con los Milwaukee Hawks, equipo con el que comenzó su carrera profesional.

En 1954 fue elegido con la segunda selección global del Draft de la NBA. Desde la primera temporada mostró su capacidad ofensiva y terminó un año después, siendo aclamado como Novato del Año al promediar 20.4 puntos y 13.8 rebotes por partido.

Su gran salto llegó en la temporada siguiente. En 1956, Pettit recibió el primer premio al Jugador Más Valioso de la temporada regular en la historia de la NBA; el reconocimiento correspondía al desempeño de toda la campaña.

La franquicia posteriormente se trasladó a St. Louis y fue ahí donde el ala-pívot se consolidó como uno de los principales referentes. En 1958 consiguió el campeonato de la NBA al vencer a los Boston Celtics en las Finales.

Petit volvió a recibir el MVP de la temporada en 1959 y durante su carrera fue seleccionado al All-Star en sus 11 temporadas en la NBA, lo que significa que fue elegido para disputar el Juego de Estrellas en cada una de ellas. Además, en cuatro ocasiones fue reconocido como el Jugador Más Valioso de ese encuentro en 1956, 1958, 1959 y 1966; este premio era independiente del MVP de temporada regular que recibió dos veces.

¿Qué hizo Bob Pettit después de retirarse?

El basquetbolista estadounidense se retiró después de la temporada 1964-65, a los 32 años. Tras dejar las duelas, regresó a Luisiana y desarrolló actividades en el sector bancario y de consultoría financiera, aunque mantuvo su vínculo con el basquetbol.

En 1970 ingresó al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, el Salón de la Fama que reconoce a las principales figuras de la historia de este deporte. Posteriormente, en 1973, fue incorporado al Louisiana Sports Hall of Fame.

En 2006 formó parte de la primera generación del College Basketball Hall of Fame. Su trayectoria también fue reconocida por la NBA al incluirlo en los equipos conmemorativos de los aniversarios de 25, 35, 50 y 75 años de la liga.

La NBA recuerda el legado

Bob Pettit recibió homenajes en vida de las dos instituciones que marcaron su trayectoria: la LSU retiró el 50 que portó durante su etapa universitaria y los Hawks retiraron el número 9 que utilizó durante su carrera profesional. En 2016, su alma máter colocó una estatua en su honor en la plaza del Pete Maravich Assembly Center.

Tras darse a conocer su fallecimiento, la NBA rindió homenaje con una serie de publicaciones en sus redes sociales y destacó su legado como una de las primeras grandes figuras que impulsaron el crecimiento de la organización.