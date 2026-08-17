Raphinha es el nuevo primer capitán del Barcelona para la temporada 2026/27

Raphinha asume un rol histórico en el FC Barcelona. El atacante brasileño fue designado como el primer capitán del conjunto culé para la temporada 2026/2027. Esta decisión coloca a Raphinha como el primer brasileño en portar el brazalete de la capitanía titular del club blaugrana.

Después de los traspasos de Ronald Araujo al Liverpool y Marc-André ter Stegen al Ajax el puesto de la capitanía quedó vacío, siendo las opciones más factibles para ocupar el cargo Raphinha y el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong.

Los 5 capitanes del Barcelona 2026/27

El vestidor azulgrana eligió a sus cinco representantes para la presente temporada, con una marcada presencia de futbolistas españoles y dos elementos internacionales:

1er capitán: Raphinha (Brasil)

2ndo capitán: Frenkie de Jong (Países Bajos)

3er capitán: Pedri (España)

4to capitán: Gavi (España)

5to capitán: Eric García (España)

Números y palmarés de Raphinha en el Barcelona

Desde su llegada en julio de 2022, el extremo brasileño se consolidó como la pieza más regular del esquema de Hansi Flick, acumulando además el mayor registro de minutos disputados en el plantel.

Partidos disputados: 177 .

. Goles: 75 .

. Asistencias: 52.

Por otra parte, el palmarés de Raphinha con el club también ha sido parte importante de esta decisión gracias a su rendimiento en cada torneo.