El Real Madrid aseguró la continuidad de uno de sus futbolistas con mayor proyección. Arda Güler renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2032, una ampliación por tres temporadas respecto a su vínculo anterior, que concluía en 2029, y que confirma la apuesta del club por el talento del mediocampista turco.

El anuncio se hizo oficial este miércoles a través de un comunicado de la institución. Güler, de 21 años, llegó al conjunto merengue en julio de 2023, cuando apenas tenía 18, y desde entonces ha disputado 126 partidos oficiales y conquistado cinco títulos.

La noticia también tuvo un componente emocional. Después de confirmar su renovación, el internacional turco compartió una fotografía con la camiseta madridista y una carta dirigida a los aficionados, en la que dejó claro que su ambición es seguir construyendo una carrera importante en el Santiago Bernabéu.

Historia que tú hiciste, historia por hacer: el mensaje de Güler

El futbolista eligió una referencia al himno del Real Madrid para encabezar su publicación: “Historia que tú hiciste, historia por hacer”.

En su mensaje, Güler expresó el orgullo que siente por continuar en una institución con una historia llena de leyendas y reconoció que vestir esa camiseta también representa una responsabilidad mayor.

“Seguir los pasos de leyendas que han escrito sus nombres en la historia del futbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí”, escribió el mediocampista, quien también manifestó su deseo de conquistar nuevos títulos y dejar su propia huella en el equipo.

El turco agradeció especialmente al presidente Florentino Pérez, a su familia, compañeros, entrenadores y trabajadores del club, además de reconocer el respaldo de los aficionados madridistas. Su publicación terminó con una declaración sencilla y contundente: “Muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032”.

De promesa turca a pieza importante del Real Madrid

La renovación representa un reconocimiento a la evolución de Güler desde su llegada procedente del Fenerbahçe. Después de un comienzo condicionado por la competencia interna y algunos problemas físicos, el mediocampista fue ganando protagonismo hasta convertirse en una alternativa importante para el equipo dirigido por José Mourinho.

En sus cuatro temporadas como madridista ha participado en 126 encuentros y colaborado en la conquista de cinco trofeos: una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga española y una Supercopa de España.

Además, en septiembre recibió el premio al Jugador Revelación de la Champions League 2025-2026, un reconocimiento que refuerza su crecimiento en el futbol europeo.

Con el nuevo contrato, el Real Madrid garantiza la continuidad de Güler hasta que tenga 27 años. El club apuesta así por un futbolista que todavía tiene margen de crecimiento y que, como dejó escrito en su mensaje, aspira a formar parte de la historia madridista durante muchos años.