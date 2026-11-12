Jamaica Vs México: Últimos antecedentes  en Kingston le sonríen al Tri

La Selección Mexicana de Rafa Márquez se prepara para afrontar su primer partido oficial desde que el Káiser de Michoacán tomó las riendas del combinado Tricolor, mismo que afrontarán este sábado 14 de noviembre en Kingston ante Jamaica; así le ha ido al conjunto azteca en sus últimas visitas ante los Reggae Boyz.

Luego de una primera Fecha FIFA de Rafa Márquez al mando de la Selección Mexicana, el Tri suma 2 empates y 2 derrotas en esta nueva era de cara al Mundial 2030, sin embargo, el primer gran reto llegará durante los Cuartos de Final en la Nations League de Concacaf.

Con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimas 5 visitas, México intentará mantener la tendencia para tomar ventaja en este primer compromiso de la eliminatoria frente a los caribeños, duelos en los que suman 6 goles a favor y solamente 4 en contra:

Jamaica 1-1 México / 14 de junio, 2022 (Nations League).

Jamaica 1-2 México / 7 de enero, 2022 (Eliminatorias rumbo a Qatar).

Jamaica 0-1 México / 4 de junio, 2013 (Eliminatorias rumbo a Brasil).

Jamaica 1-0 México / 11 de octubre, 2008 (Eliminatorias rumbo a Sudáfrica).

Jamaica 1-2 México / 2 de septiembre, 2001 (Eliminatorias rumbo a Corea-Japón).

Aficionados de la Selección Mexicana en el Estadio Nacional de Kingston en Jamaica. Mexsport

¿Cuándo y dónde ver Jamaica Vs México?: Ida, Nations League

Los primeros 90 minutos de una eliminatoria que terminará definiéndose en Monterrey, arrancará con los Reggae Boyz tratando de imponer condiciones en Kingston en busca del boleto hacia el Final Four de la Nations League de Concacaf, instancia que se celebrará en el mes de marzo de 2027.

Estos son todos los detalles del primer compromiso oficial de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana:

Día: sábado 14 de noviembre, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia del torneo: Cuartos de Final de ida, Nations League de Concacaf.

Estadio y capacidad: National Stadium, Kingston, Jamaica / 35,000 espectadores.

Canales de TV en México: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, Vix y VixPremium.

BFG