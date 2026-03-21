Racismo en la NBA: aficionada de Spurs critica presencia latina y desata indignación por mensaje en celular 

Un mensaje escrito en la pantalla de un celular bastó para encender una discusión que trasciende el deporte. La NBA volvió a quedar en el centro del debate sobre racismo luego de que una aficionada de los Spurs de San Antonio fuera captada durante un partido realizando comentarios despectivos hacia la comunidad latina.

El video, grabado desde las gradas durante el duelo del jueves ante los Suns, muestra a una mujer mayor escribiendo un mensaje en su teléfono. Al acercarse la cámara, se alcanza a leer una frase en inglés en la que cuestiona la presencia de aficionados hispanos en el recinto y su capacidad para comprar boletos.

Hay muchos fans hispanos locos… ¡Todos son hispanos! ¿Cómo le hacen para poder pagar los boletos?", escribió la mujer que no ha sido identificada.

La escena se viralizó en redes sociales pocas horas después del partido, en el que San Antonio selló una victoria con un enceste de último segundo de su figura, Victor Wembanyama, resultado que además aseguró su lugar en los playoffs.

La reacción del público fue inmediata. Cientos de usuarios condenaron el mensaje y defendieron el carácter multicultural de la afición de San Antonio, una de las más representativas de la liga. “El racismo no tiene lugar en esta comunidad”, escribió una seguidora. Otros pidieron sanciones contra la mujer involucrada.

Spurs respalda a su base latina

La organización de los Spurs respondió con un posicionamiento en el que reiteró su compromiso con la inclusión. El equipo destacó el papel de la comunidad latina en la identidad de la ciudad y subrayó que sus valores están construidos sobre el respeto y la diversidad.

San Antonio es, de hecho, una de las ciudades con mayor presencia hispana en Estados Unidos. Según datos recientes del censo, el 64.6 por ciento de su población se identifica como latina, una realidad que también se refleja en las gradas del equipo.

El episodio ocurre en una liga que durante años ha impulsado campañas contra la discriminación y en favor de la equidad. Sin embargo, situaciones como esta evidencian que el problema persiste, incluso en entornos que históricamente han celebrado la diversidad.