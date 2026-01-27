Wembanyama está "horrorizado" por muertes en Mineápolis a manos de agentes de ICE

La superestrella de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, irrumpió en el debate social y político de alta sensibilidad en Estados Unidos, expresando su profunda conmoción por los incidentes ocurridos en Mineápolis. El All-Star francés declaró estar "horrorizado" por la muerte de dos ciudadanos estadunidenses que fueron abatidos a tiros por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que operaban con el rostro cubierto en las calles de la ciudad.

La declaración de Wembanyama adquirió una capa adicional de relevancia cuando el jugador insinuó que la oficina de Relaciones Públicas de los Spurs había intervenido. El francés sugirió que el equipo le había brindado una guía específica sobre cómo responder a las preguntas de los medios en torno a este "tema inflamable".

No es para menos cuando la acción consiste en que agentes federales disparan a ciudadanos. Esta mención destaca la tensión a la que se enfrentan los atletas de élite al abordar asuntos de justicia social y política, y la cautela con la que las organizaciones deportivas buscan manejar la imagen de sus figuras.

Las relaciones públicas lo han intentado, pero no voy a sentarme aquí a dar una respuesta políticamente correcta", dijo Wembanyama. "Todos los días me despierto y veo las noticias, horrorizado. Me parece una locura que algunos lo presenten como algo aceptable, como si el asesinato de civiles fuera aceptable", mencionó.

La NBA pospuso el partido programado para el sábado entre los Warriors de Golden State y los Timberwolves de Minnesota "para priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis" después de que Alex Pretti, de 37 años, recibiera varios disparos de un agente de la patrulla fronteriza durante un enfrentamiento entre agentes y un pequeño grupo de manifestantes. El incidente ocurrió a menos de 20 minutos a pie del Target Center.

Falta de claridad

El contexto legal de los incidentes añade más complejidad a las declaraciones. Hasta la fecha, no se han presentado cargos formales ni se han hecho públicos detalles de investigaciones locales, estatales o federales en torno a ninguna de las muertes. La falta de transparencia o información oficial sobre la naturaleza de las operaciones de los agentes federales encapuchados y las circunstancias de los disparos ha mantenido el tema en un estado de alta controversia y especulación pública.

En 2026 se han cometido tres asesinatos en Mineápolis. Dos fueron cometidos por ICE. Reuters

Al pronunciarse sobre el hecho, Victor Wembanyama pone en evidencia la compleja interacción entre el deporte profesional y los asuntos sociopolíticos en Estados Unidos, un país que, históricamente, se ha nutrido de la migración de todos los puntos posibles del planeta.

