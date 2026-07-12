¿Se va al Chelsea? El contundente mensaje de Fabrizio Romano sobre el futuro de Julián Quiñones

Con todo el poder de un mensaje de X, el influencer y comunicador italiano Fabrizio Romano le echó agua al vino de las especulaciones, que crecieron los últimos días, sobre un supuesto interés del Chelsea en el delantero Julian Quiñones, una de las figuras del la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero que no tiene claro que vaya a dejar al Al-Qadsiah de la Liga de Arabia Saudita este verano.

Fabrizio Romano desmintió en sus redes sociales que la escuadra de Stamford Bridge realizara una propuesta por Julián Quiñones. Los rumores vinculaban al artillero con el balompié inglés luego de su destacada participación mundialista, en la que fue el delantero mexicano más destacado con cuatro dianas.

La publicación del influencer italiano, quien cuenta con conexiones con equipos de primera línea en Europa, superó las 4.3 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, apagando las versiones surgidas desde territorio saudí.

¿Cuánto cuesta sacar a Julián Quiñones del Al-Qadsiah?

La Copa del Mundo subió los bonos de Quiñones en el mercado internacional, si embargo el delantero naturalizado mexicano recién firmó en mayo una extensión contractual con el Al-Qadsiah por tres años hasta el final de la temporada 2028-2029.

De acuerdo con datos compartidos por la cadena ESPN, el vínculo contractual estipula una cláusula de rescisión de 120 millones de dólares, cifra que representa más de 110 millones de euros en los mercados financieros internacionales. Negociar con el Al-Qadsiah, después de tener el visto bueno del jugador, podria significar un desembolso de no menos de 50 millones de dólares.

¿Qué record dejó Julián Quiñones en la Copa del Mundo?

Julián Quiñones fue uno de los mejores delanteros de la fase de grupos y terminó su participación mundialista junto co sumó cuatro anotaciones en la justa mundialista frente a los sinodales de Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra. Con esta cifra, el romperredes igualó a las leyendas Luis Hernández y Javier Hernández como los máximos anotadores mexicanos en la historia del torneo.

Debido a esto, la FIFA incluyó al elemento de la liga árabe dentro del top diez del esquema técnico FIFA Power Rankings, herramienta estadística que evalúa el rendimiento individual de los atletas en cada compromiso oficial.

El delantero de la escuadra saudí compartió el listado de honor junto a figuras de la talla de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland y Vinícius Júnior.

En la liga árabe, Quiñones se consagró campeón de goleo en el más reciente campeonato con un raudal de 33 dianas, con las que terminó por encima de jugadores de la talla del portugués Cristiano Ronaldo.