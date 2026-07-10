¿Julián Quiñones a la Premier League? Chelsea habría presentado una oferta por el delantero mexicano

Julián Quiñones podría dar un nuevo salto en su carrera después de convertirse en uno de los futbolistas mexicanos más destacados del último año. El delantero fue el máximo goleador de la Selección Nacional de México durante la Copa del Mundo 2026 con cuatro anotaciones, rendimiento que llegó después de firmar una temporada sobresaliente con el Al Qadsiah de Arabia Saudita.

En la Saudi Pro League terminó como líder de goleo tras marcar 33 tantos en 31 partidos, superando a figuras como Cristiano Ronaldo, João Félix y Karim Benzema. Ese nivel tanto con su club como con el Tricolor habría despertado el interés de equipos europeos y, de acuerdo con un reporte surgido en Arabia Saudita, uno de ellos pertenece al llamado Big Six de la Premier League.

Quiñones fue el máximo goleador de la Saudi Pro League durante la última temporada. REUTERS

Chelsea habría presentado una oferta por Julián Quiñones

De acuerdo con el diario saudí Asharq Al-Awsat, el Chelsea está interesado en incorporar a Julián Quiñones y ya habría dado un paso más allá del seguimiento que mantenía sobre el atacante mexicano.

Según el reporte, el conjunto inglés presentó una oferta formal al Al Qadsiah con la intención de negociar el fichaje del delantero para la próxima temporada.

El interés llega después del año que firmó Quiñones tanto en el futbol saudí como con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo, donde fue el máximo anotador del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El mismo medio señala que, al finalizar la última temporada, el Al Qadsiah renovó el contrato del atacante hasta 2029 como reconocimiento al rendimiento que mostró desde su llegada al club.

Además del nuevo vínculo contractual, el conjunto saudí aseguró uno de los boletos para disputar la Liga de Campeones de la Confederación Asiática de Futbol en la siguiente campaña, un torneo en el que esperaba contar con una de sus principales figuras.

Pese a ello, el interés del Chelsea habría derivado en la primera oferta formal por el futbolista.

El gran momento de Quiñones despertó el interés europeo

Julián Quiñones llegó al Al Qadsiah en el verano de 2024 y rápidamente se convirtió en uno de los referentes ofensivos del equipo.

Desde entonces ha disputado 68 partidos oficiales, en los que registra 62 goles y 12 asistencias, cifras que respaldan el rendimiento que posteriormente trasladó a la Copa del Mundo con la Selección Nacional de México.

Ahora, ese desempeño podría abrirle nuevamente la puerta del futbol europeo.