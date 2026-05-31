¿Quiénes son los jugadores con más minutos de Javier Aguirre en la Selección Mexicana?
Javier Aguirre anunció la lista de jugadores que estarán en la Copa del Mundo 2026 y con ello, ha varios que suman muchos minutos bajos las órdenes del Vasco
Aunque no hubo grandes sorpresas, Javier Aguirre ha cerrado su convocatoria de 26 jugadores con un grupo que combina experiencia y algunos nombres que han ganado terreno en los últimos meses.
El Vasco apostó por la continuidad de su columna vertebral, con jugadores como Edson Álvarez, Johan Vázquez, César Montes, entre otros, quienes han respondido en las eliminatorias, la Nations League y los amistosos de preparación.
Esta convocatoria tuvo muchos jugadores que han estado con Aguirre desde que asumió su tercera etapa como entrenador de México. A continuación, te decimos quienes han tenido más minutos con Javier en la Selección Mexicana de cara a este Mundial.
¿Qué jugadores han tenido más minutos con Javier Aguirre con México?
Para el Mundial 2026 habrá varios jugadores con una gran cantidad de minutos acumulados en la tercera etapa de Javier Aguirre. El Vasco ha confiado de manera consistente en un núcleo duro de futbolistas que han sido pilares en su proceso, acumulando cientos de minutos en partidos oficiales y de preparación.
En la portería y la defensa central, Aguirre ha encontrado seguridad y es en estas dos posiciones donde se ha visto más regularidad. Luis Ángel Malagón fue uno de los que más utilizó Javier durante su proceso.
El portero del América pintaba para ser el portero titular para la Copa del Mundo, sin embargo, la lesión que tuvo con su equipo le impidió ser llamado.
Edson, César, Gallardo y Johan han sido los cuatro jugadores con más minutos en la era de Javier Aguirre. De igual manera, estos son unos de los futbolistas que han tenido más procesos con el Tricolor, por lo que su experiencia ha sido fundamental para el Vasco.
En la delantera también han varios jugadores que han sido de los favoritos para Aguirre. El ‘Piojo’ Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez son los que complementan esta selecta lista.
¿Quién ha jugado más con Javier Aguirre?
César Montes es, sin lugar a dudas, el jugador que más minutos ha acumulado con Javier Aguirre en su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana.
El central de 28 años se ha convertido en el gran pilar defensivo del ‘Vasco’, acumulando 1,425 minutos jugados en esta era.
Aguirre ha confiado plenamente en Montes para armar la zaga tricolor. Ya sea como central derecho o izquierdo, el ex jugador de Monterrey ha respondido en la mayoría de los partidos importantes,
El jugador con menos minutos con Javier Aguirre
Dentro de la lista definitiva de 26 jugadores, uno de los que menos minutos ha sumado con Javier Aguirre es el joven Gilberto Mora.
El atacante de 17 años de Xolos de Tijuana, a pesar de su enorme proyección y calidad, ha tenido una presencia limitada en las convocatorias anteriores, acumulando aproximadamente 150 minutos.
Su inclusión en la lista final representa más una apuesta al futuro y a su talento emergente que un rol consolidado en el presente.
Los jugadores con más minutos con Javier Aguirre en el Tri
César Montes — 1,425 minutos
Johan Vásquez — 1,366 minutos
Luis Malagón — 1,350 minutos
Jesús Gallardo — 1,347 minutos
Edson Álvarez — 1,257 minutos
Raúl Jiménez — 1,250 minutos
Roberto Alvarado — 984 minutos
Alexis Vega — 821 minutos
Debutantes en un Mundial con Javier Aguirre
También habrá muchos jugadores que debutarán en un Mundial de la mano de Javier Aguirre. Varios elementos jóvenes o con menos experiencia internacional formarán parte de la lista y vivirán su primera Copa del Mundo.
Estos futbolistas han convencido al cuerpo técnico por su proyección, rendimiento en club y adaptación rápida al estilo del Vasco, aportando frescura y opciones desde el banquillo o incluso en roles importantes.
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
- Israel Reyes
- Mateo Chávez
- Erik Lira
- Brian Gutiérrez
- Gilberto Mora
- Obed Vargas
- César Huerta
- Armando González
- Julián Quiñones
- Guillermo Martínez