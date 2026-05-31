¿Quiénes son los jugadores con más minutos de Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

Aunque no hubo grandes sorpresas, Javier Aguirre ha cerrado su convocatoria de 26 jugadores con un grupo que combina experiencia y algunos nombres que han ganado terreno en los últimos meses.

El Vasco apostó por la continuidad de su columna vertebral, con jugadores como Edson Álvarez, Johan Vázquez, César Montes, entre otros, quienes han respondido en las eliminatorias, la Nations League y los amistosos de preparación.

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, no quedó satisfecho por el rendimiento ofensivo. Mexsport

Esta convocatoria tuvo muchos jugadores que han estado con Aguirre desde que asumió su tercera etapa como entrenador de México. A continuación, te decimos quienes han tenido más minutos con Javier en la Selección Mexicana de cara a este Mundial.

¿Qué jugadores han tenido más minutos con Javier Aguirre con México?

Para el Mundial 2026 habrá varios jugadores con una gran cantidad de minutos acumulados en la tercera etapa de Javier Aguirre. El Vasco ha confiado de manera consistente en un núcleo duro de futbolistas que han sido pilares en su proceso, acumulando cientos de minutos en partidos oficiales y de preparación.

En la portería y la defensa central, Aguirre ha encontrado seguridad y es en estas dos posiciones donde se ha visto más regularidad. Luis Ángel Malagón fue uno de los que más utilizó Javier durante su proceso.

El portero del América pintaba para ser el portero titular para la Copa del Mundo, sin embargo, la lesión que tuvo con su equipo le impidió ser llamado.

Edson, César, Gallardo y Johan han sido los cuatro jugadores con más minutos en la era de Javier Aguirre. De igual manera, estos son unos de los futbolistas que han tenido más procesos con el Tricolor, por lo que su experiencia ha sido fundamental para el Vasco.

En la delantera también han varios jugadores que han sido de los favoritos para Aguirre. El ‘Piojo’ Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez son los que complementan esta selecta lista.

¿Quién ha jugado más con Javier Aguirre?

César Montes es, sin lugar a dudas, el jugador que más minutos ha acumulado con Javier Aguirre en su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana.

El central de 28 años se ha convertido en el gran pilar defensivo del ‘Vasco’, acumulando 1,425 minutos jugados en esta era.

Aguirre ha confiado plenamente en Montes para armar la zaga tricolor. Ya sea como central derecho o izquierdo, el ex jugador de Monterrey ha respondido en la mayoría de los partidos importantes,

César Montes tuvo ofertas de la Liga MX, pero las rechazó para seguir en Europa Mexsport

El jugador con menos minutos con Javier Aguirre

Dentro de la lista definitiva de 26 jugadores, uno de los que menos minutos ha sumado con Javier Aguirre es el joven Gilberto Mora.

El atacante de 17 años de Xolos de Tijuana, a pesar de su enorme proyección y calidad, ha tenido una presencia limitada en las convocatorias anteriores, acumulando aproximadamente 150 minutos.

Su inclusión en la lista final representa más una apuesta al futuro y a su talento emergente que un rol consolidado en el presente.

Gilberto Mora vivrá su primer Mundial tras superar una pubalgia que lo alejó de las canchas durante los últimos meses. Capturas de pantalla

Los jugadores con más minutos con Javier Aguirre en el Tri

César Montes — 1,425 minutos

Johan Vásquez — 1,366 minutos

Luis Malagón — 1,350 minutos

Jesús Gallardo — 1,347 minutos

Edson Álvarez — 1,257 minutos

Raúl Jiménez — 1,250 minutos

Roberto Alvarado — 984 minutos

Alexis Vega — 821 minutos

Este fue el XI del Tri para enfrentar a Australia en el compromiso celebrado en el Rose Bowl Stadium. Mexsport

Debutantes en un Mundial con Javier Aguirre

También habrá muchos jugadores que debutarán en un Mundial de la mano de Javier Aguirre. Varios elementos jóvenes o con menos experiencia internacional formarán parte de la lista y vivirán su primera Copa del Mundo.

Estos futbolistas han convencido al cuerpo técnico por su proyección, rendimiento en club y adaptación rápida al estilo del Vasco, aportando frescura y opciones desde el banquillo o incluso en roles importantes.