¿Quién pone la música en el vestuario de México en esta Copa del Mundo  y que les gusta oir?

Después de la victoria ante Chequia, siendo una noche magnánima y cargada de emoción, los jugadores del Tri fueron pasando por el pasillo de los medios de comunicación para enfilar al bus.

Se detuvieron a hablar más de la cuenta, felices por el buen resultado, porque bien lo ameritaba la ocasión. Aun y cuando el día de la inauguración ante Sudáfrica se ganó, muchos futbolistas salieron por otra puerta para no dar declaraciones.

Esta vez no fue así y hasta con crudeza aparecieron a propósito para verse. Sólo faltaban dos y esperaron el momento para salir: Alexis Vega y el Piojo Roberto Alvarado. Uno de ellos llevaba en la mano una bocina con el tema "Un Solo Corazón" de Grupo Frontera y el otro iba con las manos en los bolsillos del pans. Tenían ese aire pendenciero que se ve en los videos musicales de los corridos tumbados.

¿Qué se oye en el vestidor del Tri?

Claro que llamaron la atención en una sala que está acostumbrada solo al ruido de las preguntas y respuestas, pero Vega y El Piojo Alvarado, quienes por cierto salen en el video, aprovecharon el escenario para enseñar lo que se oye en el vestuario mexicano.

Alexis Vega siempre se mostrado desenfadado a la hora de celebrar y ser como quiere.

"Suele poner la música Vega, es el más relajiento del grupo. Pone Grupo Frontera, Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H entre otras cosas. Ya sabemos que es así y lo dejamos, aunque después de un rato ya la apaga", cuentan los ayudantes que trabajan en el CAR.

Y es verdad que Vega es el chico más caótico de los 26 que hay, pues es de los que más bromas hace, incluso con la prensa sin que importe si tiene minutos de juego. En la semana posterior al juego de Chequia, interactuó con la prensa a su estilo.

Los veteranos en el Tri prefieren otro tipo de música

Aunque los líderes del vestidor como Edson Álvarez, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez no suelen escuchar los corridos tumbaos, dejan que Vega ponga el ambiente en el grupo y cuando hacen gimnasio suelen poner la música que les agrada más como pop latino, reguetón clásico o música urbana.

De la oficina de Javier Aguirre suele salir música más tranquila, tipo rock en español, de la movida ochentera española o clásicos regionales como Javier Solís y Pedro Infante.