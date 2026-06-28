Lanza Lotería Nacional billete conmemorativo de la Selección Mexicana para el Sorteo Mayor

Como un homenaje y muestra del orgullo que despiertan en millones de mexicanas y mexicanos, la Lotería Nacional puso oficialmente a la venta el billete conmemorativo del Sorteo Mayor Número 4020. Esta edición memorable se encuentra dedicada de manera especial a los 26 jugadores y al cuerpo técnico de la Selección Mexicana que representa a nuestro país en la máxima fiesta futbolera de este 2026. Con este diseño único, la institución se suma a las celebraciones que la nación vive por tercera vez en su historia, tras haber sido sede de las justas mundialistas de 1970 y 1986, contagiando la alegría de compartir el sueño que une a todo el territorio nacional.

El sorteo alusivo al representativo tricolor ofrece un atractivo Premio Mayor de 21 millones de pesos distribuido en tres series, así como una bolsa total repartible de 66 millones de pesos en premios. Para esta emisión especial, la Lotería Nacional puso en circulación un total de tres millones 600 mil billetes por todo México, los cuales ya pueden ser adquiridos por el público general. El costo accesible para los participantes es de 30 pesos por cada cachito, mientras que la serie completa se comercializa en 600 pesos.

La adquisición de esta pieza, que busca conectar la tradición y la suerte con el orgullo y la identidad nacional, se puede realizar de forma directa con los representantes de la fuerza de ventas y en los puntos autorizados distribuidos en todo el país. Asimismo, se habilitaron canales electrónicos para su compra digital mediante la aplicación móvil MiLotería y el sitio oficial miloteria.mx. La celebración de este Sorteo Mayor se llevará a cabo el próximo martes 14 de julio de 2026 en punto de las 20:00 horas, y el evento completo podrá seguirse completamente en vivo a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.