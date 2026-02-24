¿Quién es Toni Amor? El auxiliar de Javier Aguirre que busca el Mallorca

El Mallorca ha tomado una decisión para intentar salvar su permanencia en LaLiga tras ubicarse en la posición 18, zona de descenso. Tras una racha negativa que ha hundido al equipo, la directiva balear anunció la destitución de Jagoba Arrasate y uno de los candidatos para suplirlo es una persona clave del cuerpo técnico de Javier Aguirre y la Selección Mexicana.

Con solo 24 puntos y tras haber pasado 10 jornadas en puestos de descenso, el club busca un cambio de rumbo inmediato que devuelva la solidez defensiva y los puntos para salvarse. La misión es compleja, pero posible ya que la diferencia del Mallorca contra el Rayo Vallecano, décimo quinto del campeonato, es de solo dos puntos.

En este escenario de urgencia, el nombre de Toni Amor ha surgido con fuerza como el candidato principal para ocupar el banquillo de Son Moix, una situación que podría complicar el equipo de Javier “Vasco” Aguirre de cara al Mundial 2026.

¿Cuál es la labor de Toni Amor en la Selección Mexicana?

Actualmente, Amor se desempeña en la Selección Mexicana como auxiliar técnico y mano derecha de Javier Aguirre. Su posible salida representaría un sismo para el proyecto nacional, ya que ocurre a escasos cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, certamen donde el país es anfitrión.

Amor es una pieza clave en la planificación táctica junto a Aguirre y Rafa Márquez, por lo que su partida obligaría a una reestructuración interna en un momento crítico de la preparación mundialista.

¿Quién es Toni Amor? Trayectoria y vínculo con el "Vasco" Aguirre

Nacido en Palma de Mallorca, Toni Amor ha desarrollado gran parte de su carrera como estratega asistente, cuenta con experiencia internacional. Sus primeros pasos como técnico se dieron en clubes locales como el UD Arenal y el Atlético Baleares, e incluso formó parte del filial del Mallorca en el año 2007.

En 2014, Amor emprendió una aventura en Arabia Saudí, donde trabajó para equipos como Al-Wasl, Al-Hilal, Al-Wahda y Al-Shabab. Tras un breve paso como primer entrenador en el Ibiza en 2017, su carrera dio un giro en 2019 al unirse al equipo de trabajo de Javier Aguirre trabajando junto al estratega en equipos como el Leganés, los Rayados de Monterrey y, finalmente, su anterior etapa en el propio Mallorca entre 2022 y 2024.

La intención del Mallorca al buscar a Amor es recuperar la esencia de la era Aguirre, admitiendo implícitamente que la salida del "Vasco" en 2024 fue un error estratégico.