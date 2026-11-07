FIFA reduce la sanción a Nahuel Molina por los incidentes en la final del Mundial 2026

La FIFA aceptó parcialmente la apelación presentada por la Asociación del Futbol Argentino (AFA)y redujo la sanción impuesta a Nahuel Molina por los incidentes registrados durante la final del Mundial 2026. El futbolista pasó de recibir siete a cuatro partidos de suspensión, mientras que su multa económica disminuyó de 90 mil a 60 mil dólares.

La decisión fue tomada por la Comisión de Apelaciones de la FIFA, luego de revisar los castigos derivados de los enfrentamientos entre jugadores de Argentina y España al término del encuentro. Sin embargo, la modificación únicamente benefició a Molina, pues las sanciones impuestas al resto de los involucrados se mantuvieron sin cambios.

Uno de los casos más destacados es el de Leandro Paredes, quien deberá cumplir una suspensión de 10 partidos y pagar una multa de 90 mil dólares por su participación en los altercados. Por su parte, Thiago Almada recibió un partido de castigo y una sanción económica de 30 mil dólares.

En tanto, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la selección argentina, tendrá que cumplir tres encuentros de suspensión y pagar una multa de 30 mil dólares.

FIFA mantiene las multas contra Argentina y la AFA acudirá al TAS

Además de los castigos individuales, la FIFA decidió mantener las sanciones económicas impuestas a la AFA por distintos incidentes ocurridos durante el torneo. Entre ellos se encuentran los cánticos discriminatorios de algunos aficionados y la exhibición de una manta con la leyenda «Las Malvinas son Argentinas».

La resolución generó inconformidad en la dirigencia del futbol argentino, que esperaba conseguir una reducción más amplia de las sanciones aplicadas tanto a sus futbolistas como a la propia asociación.

Ante este escenario, la AFA anunció que solicitará los fundamentos de las resoluciones emitidas por la FIFApara posteriormente presentar un nuevo recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El objetivo de la asociación argentina es conseguir una nueva revisión de los castigos que permanecieron vigentes, al considerar que existen argumentos para respaldar su inconformidad.

De esta manera, el conflicto disciplinario derivado de la final del Mundial 2026 continúa abierto y ahora será el TAS el organismo que podría tener la última palabra sobre las sanciones impuestas por la FIFA.