Canadá y México coinciden en Quintana Roo para preparar sus duelos ante Guatemala y Jamaica

La selección de futbol de Canadá estableció su concentración en Quintana Roo, al sur de México para preparar la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Guatemala, un duelo que definirá el pase al Final Four y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Los canadienses quieren aprovechar la tranquilidad paradisiáca del lugar y la cercanía con Guatemala, a hora y media en vuelo para preparar su llave de juego. La decisión no fue casual.

Canadá permanecerá en suelo mexicano hasta el jueves 12 de noviembre, cuando viajará a territorio guatemalteco para disputar el partido de ida. La elección de Quintana Roo responde, principalmente, a cuestiones logísticas, por la cercanía con Guatemala y la posibilidad de reducir los tiempos de traslado, además de buscar una adaptación climática similar a la que encontrará en la Ciudad de Guatemala.

CANADÁ Y EL TRI SE TOPAN EN QUINTANA ROO

De manera coincidente, la selección mexicana también se encuentra en esa entidad para preparar su compromiso ante Jamaica, correspondiente a la misma instancia del torneo, por las mismas razones que Canadá.

La selección canadiense es dirigida por Jesse Marsch, que llegó con una convocatoria de 23 futbolistas y con sus principales figuras. Entre ellos destacan Jonathan David, del Atlético de Madrid; Alphonso Davies, del Bayern Múnich, y Tajon Buchanan, del Villarreal.

Es el primer gran reto de Canadá después de la Copa del Mundo en la que quedó en octavos de final varada y tiene un matiz de revancha. En la Copa Oro 2025, Guatemala eliminó a Canadá en cuartos de final por penales, 6-5, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario.

¿QUÉ HACE GUATEMALA MIENTRAS LLEGA CANADÁ?

Del otro lado, Guatemala inició su concentración este lunes 9 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento de su ciudad capital, bajo la dirección del mexicano Luis Fernando Tena. La Bicolor sabe que un resultado positivo en casa será fundamental antes de la vuelta.

Luis Fernando Tena lleva un buen proceso con Guatemala. Mexsport