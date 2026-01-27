¿Quién es Jesús Montesano? El canterano de León que probará suerte en el futbol de Austria

El semillero del Bajío volvió a dar de qué hablar en el mercado internacional. Jesús Montesano, una de las promesas más interesantes de las fuerzas básicas del León, emprendió el vuelo hacia el Viejo Continente con el objetivo de consolidar su carrera en el futbol de Austria. El juvenil, quien apenas cumplirá 19 años en febrero, recibió una oportunidad de oro para demostrar su talento en una liga que sirve como vitrina constante para las grandes potencias europeas.

Montesano, lateral derecho de formación y nacido en la ciudad de León, destacó por su disciplina y proyecciones ofensivas desde que se integró a la categoría Sub 14 de los esmeraldas. Tras completar todo el proceso de formación en la casa club verdiblanca, el equipo austriaco Kapfenberger SV puso los ojos en él para integrarlo a una etapa de prueba definitiva que podría cambiar su destino profesional.

DE LAS INFERIORES DE LA FIERA AL SUEÑO EN AUSTRIA

El camino de Montesano no fue obra de la casualidad. El defensor diestro sumó diversas convocatorias con las categorías menores de la Selección Nacional de México, participando incluso en giras por Europa donde llamó la atención de varios visores. Su perfil, caracterizado por la velocidad y una estatura de 1.69 m que le otorga un centro de gravedad bajo para el regate, encajó con las necesidades de "Los Halcones".

El Kapfenberger SV, conjunto que actualmente compite en la Segunda División de Austria, busca bajo el mando del bosnio Abdullah Ibrakovic el ansiado regreso a la Bundesliga de aquel país. La directiva del club recibió al mexicano este domingo tras su viaje transatlántico. De inmediato, el lateral se puso a las órdenes del cuerpo técnico para comenzar los trabajos físicos y tácticos, buscando asegurar un contrato que lo vincule formalmente con la institución europea.

Jesús Montesano se destacó en las categorías menores del León. Mexsport

UN TALENTO RENOVADO CON MIRAS AL FUTURO

Un detalle relevante en esta operación fue el respaldo del León. Antes de partir hacia territorio austriaco, el equipo propiedad de Grupo Pachuca blindó al jugador mediante una renovación de contrato, asegurando así que el vínculo con su formador se mantuviera firme en caso de un futuro traspaso definitivo. Esto permitió que el futbolista viajara con la tranquilidad de contar con el apoyo institucional de la escuadra que lo vio nacer futbolísticamente.

Jesús Rafael Montesano González representa ese nuevo perfil de jugador mexicano que no teme salir de la zona de confort a una edad temprana. Con 18 años, el leonés encaró este reto con la madurez necesaria para adaptarse a un ritmo de juego distinto, más físico y vertical, propio del estilo germánico que impera en Austria.

La afición del León y del futbol mexicano seguirá de cerca el desempeño de este lateral, quien buscó en la ciudad de Kapfenberg el escenario ideal para escribir su nombre en la lista de legionarios nacionales. Los próximos días resultarán cruciales para conocer si Montesano logró convencer al timonel Ibrakovic y si el joven guerrero del Bajío se queda permanentemente en las filas de los austriacos.

