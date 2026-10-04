Chivas vence al América en Clásico Nacional amistoso

Amistoso o no los clásicos no se juegan, se ganan, y el Club Deportivo Guadalajara lo entiendo perfectamente. En duelo de preparación en Estados Unidos, Chivas se lleva la victoria por marcador de 2-0 sobre América.

Con doblete de Ángel Sepúlveda, los dirigidos por Gabriel Milito se impusieron ante el máximo rival en el Coliseum de Oakland, California de cara a la reanuda de la Liga MX.

Ángel Sepúlveda celebra gol ante América MEXSPORT

Corrían los primeros minutos del encuentro (12’) y Alejandro Zendejas cometió una mano infantil dentro del área, el silbante no dudó en marcar la pena máxima y ‘Sepu’ cobró de manera soberbia desde los once pasos engañando por completo a Luis Ángel Malagón.

El segundo no tardó en llegar, también cortesía del ‘Cuate’. En un centro que parecía que no llevaba nada, Sepúlveda remató de cabeza para clarear al arquero de las Águilas y poner al 2-0 que se quedaría por el resto del encuentro.

A diferencia de como pasó en el encuentro de Liga Mx de hace un par de semanas, esta vez América no fue capaz de remontar el marcador.

Las Águilas –con más patadas que con futbol– intentaron venir de atrás, pero con lo poco que generaron en la ofensiva les fue imposible.

Pese a ser un partido amistoso los ánimos se calentaron un par de veces en el partido y existieron dos conatos de bronca en la primera mitad. Para el segundo tiempo las revoluciones, así como las emociones en los arcos, fueron a menos.

Amistoso entre América y Chivas MEXSPORT

¿Qué sigue para América y Chivas?

Luego de este duelo amistoso ambos equipos se enfocarán en sus respectivos duelos de Liga MX el próximo fin de semana.

América viajará a Monterrey para enfrentar en calidad de visitante a Rayados el próximo sábado.

Por su parte las Chivas volverán a Guadalajara ya con la mente enfocada en el Clásico Tapatío que se diputará en la cancha de Estadio Jalisco.