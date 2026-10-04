Árbitro insulta a Trey McBride en pleno partido de la NFL

Un insólito momento de tensión entre la cuadrilla arbitral y los jugadores se robó los reflectores durante el choque de la Semana 4 entre los Arizona Cardinals y los New York Giants. El cruce trascendió de inmediato en la jornada de la liga tras convertirse en uno de los episodios más comentados del encuentro.

El incidente se desencadenó cuando la estrella de Arizona, Trey McBride, abandonaba el terreno de juego con dirección a la banca de su equipo. Fue en ese trayecto donde el juez de línea Jeff Seeman encaró al jugador sin que mediara una provocación previa por parte del deportista.

Lejos de mantener la neutralidad habitual que exige su cargo, el oficial berreó directamente contra el ala cerrada All-Pro. Las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto en el que Seeman le dirigió un explícito "F*** you" mientras McBride caminaba hacia la banda.

La reacción del receptor de los Cardinals, lejos de escalar en violencia o caer en la provocación, terminó por volver viral la secuencia. McBride respondió entre risas y señaló de inmediato hacia la cámara más cercana, dejando en evidencia la conducta del colegiado ante la audiencia.

Piden castigo ejemplar para el árbitro

El altercado generó una ola de indignación y debate en redes sociales por parte de aficionados y analistas deportivos. Ante lo sucedido, JC Tretter, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), expresó firmemente en sus redes que este tipo de conducta por parte de un oficial hacia un jugador es inaceptable, señalando que los jugadores siempre son sancionados en situaciones inversas y exigiendo que la NFL aplique la misma vara para medir a sus árbitros.