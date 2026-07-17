Cabo Verde, la selección que no perdió contra España y Argentina, finalistas del Mundial

Cabo Verde llegó a la Copa del Mundo 2026 como una de las selecciones con menor cartel del torneo. En el papel, pocos esperaban que pudiera competir con las potencias internacionales. Sin embargo, los Tiburones Azules terminaron convirtiéndose en una de las grandes sorpresas del campeonato al concluir su participación sin perder un solo partido en tiempo regular.

La selección africana alcanzó los dieciseisavos de final y, durante los 90 minutos, logró mantenerse invicta incluso frente a España y Argentina, los dos equipos que posteriormente clasificaron a la final del Mundial.

Aunque su camino terminó en la ronda de eliminación directa, Cabo Verde dejó una de las actuaciones más destacadas del torneo al competir de tú a tú contra selecciones consideradas favoritas al título.

Vozinha fue la figura de Cabo Verde- AFP

Cabo Verde sorprendió desde su debut ante España

La primera prueba para Cabo Verde fue la más exigente posible. En su debut mundialista enfrentó a España, vigente campeona de la Eurocopa y una de las principales candidatas a conquistar la Copa del Mundo.

Con una plantilla encabezada por futbolistas como Lamine Yamal, Pedri y Rodri, la selección española partía como amplia favorita. Del otro lado estaba un equipo que disputaba su primer Mundial y cuya plantilla tenía una diferencia considerable de valor respecto a la de su rival.

Pese a ese escenario, Cabo Verde resistió durante todo el encuentro gracias a la actuación de su portero Josimar José Évora Dias, mejor conocido como "Vozinha". El guardameta realizó siete atajadas determinantes para mantener el empate sin goles y darle a su selección un punto en su presentación mundialista.

Posteriormente, los africanos empataron también frente a Uruguay y Arabia Saudita, resultados que les permitieron avanzar a los dieciseisavos de final sin conocer la derrota.

La Selección de Cabo Verde celebra el empate ante España REUTERS

Argentina necesitó la prórroga para eliminar a los Tiburones Azules

En la ronda de dieciseisavos, Cabo Verde volvió a enfrentarse a uno de los favoritos del torneo. Argentina, encabezada por Lionel Messi y en busca del bicampeonato mundial, abrió el marcador al minuto 29 con una definición del capitán argentino después de controlar un pase largo dentro del área.

La respuesta africana llegó en la segunda mitad. Deroy Duarte aprovechó un espacio para definir al segundo poste ante la salida de Emiliano Martínez e igualó el marcador.

Una vez más, Vozinha fue determinante para sostener a su equipo y enviar el partido al tiempo extra, manteniendo intacto el invicto de Cabo Verde en los 90 minutos reglamentarios.

Ya en la prórroga, Lisandro Martínez volvió a adelantar a Argentina al minuto 92 tras un tiro de esquina. Cabo Verde respondió nuevamente al 103', cuando Sidny Lopes sorprendió con un disparo al ángulo superior derecho para devolver la igualdad.

El desenlace llegó al minuto 111. Después de otro tiro de esquina, Cristian Romero conectó de cabeza y el balón terminó desviándose en Diney Borges antes de ingresar a la portería, acción que definió la clasificación argentina.

Miles de aficionados salieron a las calles de Praia para recibir a la histórica selección de Cabo Verde tras su participación en el Mundial 2026. REUTERS

Aunque quedó eliminado, Cabo Verde cerró su primera participación mundialista sin derrotas en tiempo regular y su desempeño fue reconocido en su país y por el mundo del futbol.