¿Quién dijo frío? Uniforme de México para Milano-Cortina 2026 resistirá las temperaturas más gélidas

La identidad visual de una nación en los Juegos Olímpicos es un elemento que trasciende lo deportivo, convirtiéndose en una carta de presentación ante millones de espectadores. Para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, la delegación mexicana, bajo la supervisión de la jefa de misión, Ana Luisa Aguilar, ha revelado una indumentaria que fusiona la vanguardia tecnológica necesaria para el clima alpino con elementos simbólicos de la cultura nacional.

Durante la ceremonia de entrega de uniformes realizada en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), se destacó que estas piezas no solo son vestimenta de gala, sino herramientas de alto rendimiento diseñadas para proteger a los atletas en condiciones que pueden descender de los -10 grados centígrados.

El diseño del uniforme de gala, que lucirán los abanderados Donovan Carrillo y Sarah Schleper durante el desfile en el Estadio San Siro el viernes 6 de febrero, rinde tributo a la biodiversidad y la historia de México.

Se trata de un conjunto que utiliza una paleta de colores basada en el verde bandera y el blanco, incorporando patrones gráficos inspirados en los textiles tradicionales de las culturas originarias.

A diferencia de ediciones pasadas como Pyeongchang 2018, donde se utilizó el icónico diseño de Día de Muertos, esta vez la apuesta se inclina por una estética más sobria y elegante, resaltando la modernidad de un país que busca competir al más alto nivel. Los materiales incluyen membranas impermeables y transpirables de última generación, esenciales para las largas horas de exposición durante la ceremonia inaugural a la intemperie.

Además del uniforme de desfile, los atletas recibieron su kit de competencia y estancia en la Villa Olímpica. Este equipo incluye chamarras térmicas de alta densidad, pantalones con aislamiento de fibra sintética y accesorios como gorros y guantes térmicos que portan el escudo del Comité Olímpico Mexicano (COM).

La presidenta del COM, Marijose Alcalá, enfatizó que cada prenda fue confeccionada pensando en la movilidad y el confort térmico de los cinco atletas clasificados, asegurando que representantes como los debutantes Regina Martínez y Allan Corona cuenten con el mejor soporte técnico desde su llegada a Italia.

Para los aficionados interesados en adquirir la indumentaria o productos oficiales, el Comité Olímpico Mexicano ha habilitado una tienda digital temporal. Lucir los colores nacionales durante la justa es una forma de apoyar a una delegación que, aunque pequeña, lleva consigo el orgullo de millones.

La indumentaria de Milano-Cortina 2026 se posiciona así como una de las más sofisticadas en la historia de las participaciones invernales de México, equilibrando perfectamente el peso de la tradición con la necesidad de protección en uno de los entornos más exigentes del planeta.