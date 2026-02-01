Sergio Romo regresa al diamante de Charros y revive el origen de una historia ganadora

ZAPOPAN. Sergio Romo, el mexicano ganador de tres anillos de Serie Mundial, volvió al centro del diamante del Estadio de los Charros de Jalisco y, por un momento, regresó a esa versión de sí mismo que ayudó a la organización a conquistar su primer campeonato en la Liga Mexicana del Pacífico.

El zurdo nacido en California, muy cerca de la frontera con México, mantiene raíces profundas en Jalisco, el estado al que llegó en 2016 para jugar pelota invernal, cuando ya contaba con una trayectoria consolidada en Grandes Ligas, incluida su etapa dorada con los Gigantes de San Francisco. Aquella decisión no fue un trámite más en su carrera: terminó por marcar una conexión especial con la afición y con una franquicia que, desde entonces, cambió su historia.

Siempre es muy bonito volver acá y ver que la gente me tiene tanto cariño”, dijo Romo tras realizar el lanzamiento ceremonial en la inauguración de la Serie del Caribe. “Ver este estadio me trae muy buenos recuerdos. De verdad que dan ganas de volver a ponerse un uniforme”.

Romo fue pieza clave en la temporada 2018-2019, su tercera vistiendo los colores de Charros. Como cerrador, asumió el rol de hombre de confianza en los momentos de mayor presión y terminó siendo uno de los rostros del campeonato, el primero que consiguió la organización jalisciense, que hoy presume cuatro títulos de la Liga Mexicana del Pacífico.

Muy contento porque siento que ayudé, que dejamos el caminito para que el equipo se diera cuenta de que se podía”, explicó. “Que la gente apoye sabiendo que es posible ganar un campeonato”.

Más allá del recuerdo personal, Romo observa con atención el presente del club y el contexto especial que rodea a esta edición de la Serie del Caribe, disputada en casa. Para él, el reto pendiente está claro.

Ahora falta dar el siguiente paso. No han podido ganar la Serie del Caribe y hacerlo aquí, jugando en casa… wow. Es una oportunidad que no deben dejar pasar”, señaló.

Desde el retiro, Romo habla sin uniforme, pero no sin vínculo. Su paso por Charros dejó algo más que salvamentos y celebraciones: ayudó a instalar la idea de que el campeonato era una meta alcanzable. Hoy, mientras observa desde la tribuna, esa semilla sigue creciendo, con la Serie del Caribe como el escenario ideal para completar la historia.