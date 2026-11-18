Quentin Grimes encontró su momento más luminoso en la NBA con Los Angeles Lakers, el que ya es su quinto equipo en la liga. Su nombre tomó relevancia después de una actuación histórica frente a Charlotte Hornets, en la que consiguió una marca que lo colocó junto a una de las máximas figuras de la franquicia: Kobe Bryant.

El guardia estadounidense anotó 47 puntos en la victoria de los Lakers por 118-114 sobre Charlotte, el martes 17 de noviembre de 2026, donde encestó 10 triples en 14 intentos, una cifra que lo convirtió en el segundo jugador en la historia de Los Angeles en conseguir al menos 10 lanzamientos de tres puntos en un encuentro de temporada regular.

¿Quién es Quentin Grimes?

Quentin Marshall Grimes nació el 8 de mayo de 2000 en Houston, Texas. Se desempeña como escolta, mide 1.93 metros y desarrolló su carrera universitaria entre las universidades de Kansas y Houston.

Después de jugar una temporada con Kansas, se incorporó a Houston en 2019. Su mejor etapa universitaria llegó en la campaña 2020-2021, cuando fue nombrado Jugador del Año de la American Athletic Conference y recibió un lugar en el tercer equipo All-American. Fue una pieza importante para que los Cougars alcanzaran el Final Four del torneo de la NCAA por primera vez desde 1984.

Su desempeño lo llevó al Draft de la NBA de 2021, donde fue seleccionado en la posición 25 de la primera ronda por Los Angeles Clippers. Sin embargo, sus derechos fueron adquiridos por los New York Knicks, equipo con el que comenzó su trayectoria profesional.

Su recorrido por la NBA antes de los Lakers

Grimes inició su carrera en la NBA con Nueva York, donde jugó entre 2021 y 2024. Posteriormente pasó por Detroit Pistons, Dallas Mavericks y Philadelphia 76ers, antes de incorporarse a Los Angeles Lakers en julio de 2026.

Con Philadelphia tuvo una de sus mejores etapas como profesional. Durante la temporada 2024-2025 promedió 21.9 puntos, 5.2 rebotes y 4.5 asistencias en los 28 partidos que disputó con el equipo.

Su llegada a Los Angeles representó una nueva oportunidad para consolidarse en una franquicia con una amplia historia dentro de la NBA. Su actuación ante Charlotte lo puso en los libros de récords del equipo y lo acercó estadísticamente a Kobe Bryant, uno de los referentes que inspiraron su camino en el basquetbol.