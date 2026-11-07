Video: Luka Doncic desató una tormenta de 53 puntos y un triple de fantasía para guiar a los Lakers

La noche del viernes en la Crypto.com Arena se transformó en una exhibición de calidad firmada por Luka Dončić, quien cargó sobre sus hombros a Los Ángeles Lakers para liderar la victoria por 124-118 sobre los Portland Trail Blazers en la fase de grupos de la NBA Cup.

La figura del astro esloveno iluminó la duela angelina al registrar una tarjeta estadística descomunal con 53 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en 38 minutos de juego.

El milagro desde tres cuartos de cancha que cambió el partido

El instante que encendió a la afición y transformó el impulso del encuentro ocurrió justo al sonar la bocina del segundo cuarto. Con los Lakers sufriendo en tiros de larga distancia y abajo en el marcador, Doncic tomó el balón desde la línea de tiro libre opuesta y, a más de 61 pies (más de 18 metros) de distancia, lanzó un tiro milagroso desde tres cuartos de cancha que pegó en el tablero y se metió limpio en el aro.

Esa canasta inverosímil sobre el silbatazo de la primera mitad recortó la distancia a 60-53 e inyectó una dosis de energía decisiva a la franquicia californiana antes de irse al descanso. Tras el partido, con su habitual sentido del humor, Luka comentó en rueda de prensa sobre esa jugada.

Pensé que era un tiro importante que teníamos que meter, así que simplemente decidí meterlo", mencionó Luka.

Un recital defensivo y ofensivo tras el descanso

Impulsado por el impulso de ese disparo agónico, Doncic desató una tormenta en el tercer periodo anotando 20 de los 34 puntos de su equipo en ese lapso. Los Lakers respondieron con una racha de 17 puntos sin respuesta para tomar el control definitivo del juego.

En el último cuarto, cuando Portland intentó apretar el marcador en los segundos finales, emergió nuevamente la frialdad del base esloveno para sellar el triunfo con un floater flotado a 27 segundos del final, rebasando la barrera de las 50 unidades y consolidando el vuelo de los Lakers en el torneo.