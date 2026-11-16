Rafael Castro da el salto a la NBA con los Atlanta Hawks. Capitanes suma otro jugador a su lista de talentos que han encontrado una oportunidad en la máxima liga del basquetbol.

Capitanes de la Ciudad de México se está convirtiendo en una ventana hacía la NBA. El equipo chilango que pertenece a al G-League se ha convertido en una plataforma de desarrollo para basquetbolistas.

Rafael Castro es su último ejemplo. El pívote dominicano recibió un Call-Up de los Atlanta Hawks, organización con la que firmó un contrato Two-Way, después de disputar cinco encuentros con el conjunto mexicano. En ese periodo registró promedios de 11.8 puntos, ocho rebotes y 1.2 robos por partido.

Castro se convierte en el décimo jugador en la historia de Capitanes en recibir una oportunidad de este tipo y en el sexto latinoamericano. Su incorporación a Atlanta confirma el valor de una estructura que ofrece escaparate internacional.

Castro en un partido de Capitanes en la Arena Ciudad de México Capitanes

DE CAPITANES A LA NBA

Juan Toscano-Anderson , quien recibió dos llamados de los Sacramento Kings.

, quien recibió dos llamados de los Sacramento Kings. Justin Minaya , convocado por los Portland Trail Blazers.

, convocado por los Portland Trail Blazers. Maozinha Pereira , quien llegó a los Memphis Grizzlies.

, quien llegó a los Memphis Grizzlies. David Jones-García , llamado por el Utah Jazz.

, llamado por el Utah Jazz. Andersson García , también convocado por el Utah Jaz

, también convocado por el Utah Jaz Rafael Castro, quien ahora tendrá su oportunidad con los Atlanta Hawks.

El mexicano Juan Toscano pasó por la G-League (Reuters)

En el recorrido histórico también aparecen Gary Clark, Alfonzo McKinnie, Matt Mooney y Skylar Mays, quienes encontraron oportunidades con distintas organizaciones de la NBA.

Capitanes representa así una puerta de acceso para el talento internacional y latinoamericano. Desde la Ciudad de México, los jugadores pueden competir en una liga de desarrollo vinculada directamente con el ecosistema NBA.

¿Qué es un Call-up y un contrato two-way?

El Call-Up es el llamado que recibe un jugador de la NBA G League por parte de una franquicia de la NBA para incorporarse a su organización. Puede concretarse mediante diferentes modalidades de contratación, entre ellas los acuerdos de 10 días, contratos estándar o contratos Two-Way.

El contrato Two-way es un acuerdo de dos vías que permite a un basquetbolista pertenecer a una organización de la NBA y jugar tanto con su equipo principal como con su filial de la G League.