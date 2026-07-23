Julián Quiñones entra al Top 10 de los mejores jugadores del Mundial 2026 según el ranking de FIFA

Julián Quiñones fue reconocido por la FIFA como uno de los futbolistas con mejor rendimiento durante la Copa del Mundo 2026. El delantero de la Selección Mexicana terminó en la octava posición del FIFA Power Rankings, clasificación que evalúa el desempeño individual de los jugadores a lo largo del torneo.

El atacante fue una de las principales figuras del Tricolor durante la competencia, en la que México alcanzó los octavos de final antes de ser eliminado por Inglaterra. A lo largo del Mundial, Quiñones aportó cuatro goles y una asistencia, cifras que respaldaron el nivel que mostró durante la última temporada con su club, donde terminó como máximo goleador de la Saudi Pro League.

Julián Quiñones terminó como el octavo mejor jugador del Mundial

El FIFA Power Rankings calificó el rendimiento de los futbolistas en tres apartados: ataque, creatividad y defensa. La clasificación se actualizó después de cada partido y, una vez concluido el torneo, se publicó el ranking definitivo.

Julián Quiñones obtuvo una calificación de 6.86 en ataque, 6.66 en creatividad y 5.22 en defensa, registros que le permitieron ubicarse en el octavo lugar de la clasificación general.

Con esa puntuación, el delantero mexicano terminó por encima de jugadores como Harry Kane, Anthony Gordon, Bukayo Saka y Lautaro Martínez dentro de la evaluación realizada por la FIFA.

La actuación de Quiñones durante el Mundial también confirmó el momento que atraviesa en su carrera, después de cerrar la temporada anterior como el máximo anotador de la liga de Arabia Saudita.

Julián Quiñones se convirtió en el segundo jugador de México en anotar 4 goles en una misma edición de Copa del Mundo. Reuters

Así quedó el Top 10 del FIFA Power Rankings

El primer lugar del ranking fue para Kylian Mbappé, quien concluyó el torneo con las mejores calificaciones globales tras registrar 9.11 en ataque, 7.83 en creatividad y 4.02 en defensa.

Además de liderar la clasificación de rendimiento, el delantero francés terminó la Copa del Mundo como máximo goleador del torneo y como el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

El Top 10 del FIFA Power Rankings quedó conformado de la siguiente manera:

Kylian Mbappé Jude Bellingham Lionel Messi Erling Haaland Ousmane Dembélé Charles De Ketelaere Vinícius Júnior Julián Quiñones Johan Manzambi Harry Kane

Con este resultado, Julián Quiñones fue el futbolista mexicano mejor ubicado en la clasificación final elaborada por la FIFA, reflejando el impacto que tuvo su rendimiento durante la participación del Tricolor en la Copa del Mundo 2026.