¿El pádel nació en México? La verdad detrás del origen de este deporte

Durante muchos años se ha discutido el verdadero origen del pádel. Algunos lo atribuyen a España por su explosión comercial y mediática, otros a Argentina por su dominio en los mundiales, y no faltan quienes mencionan influencias del platform tennis estadounidense o del frontón.

La polémica se alimenta de la rápida expansión del deporte y de versiones populares que confunden invención con popularización. Aquí te contamos qué sucede realmente.

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¿Dónde y cómo nació realmente el pádel?

El pádel moderno nació en 1969 en Las Brisas, Acapulco, México. El empresario mexicano Enrique Corcuera, aficionado al tenis y al frontón, no disponía de espacio suficiente en el patio de su casa para una cancha de tenis reglamentaria.

Adaptó un terreno de aproximadamente 20 metros de largo por 10 de ancho, cerrándolo con muros de unos 3 metros de altura y colocando una red de tenis en el centro. Así surgió la primera pista de pádel de la historia.

La idea combinaba elementos del tenis, el frontón y el paddle tennis estadounidense. Las paredes formaban parte del juego: la pelota podía rebotar en ellas y seguir en disputa.

Su esposa, Viviana Corcuera (ex Miss Argentina), redactó el primer reglamento y se lo regaló como obsequio de cumpleaños. Corcuera lo llamó en un inicio “Paddle Corcuera”. Algunas fuentes señalan que él ya experimentaba con ideas similares años antes en una hacienda familiar en Estipac, Jalisco, pero la pista definitiva y el reconocimiento internacional se consolidaron en Acapulco.

El deporte salió de México a principios de los años 70 de la mano del príncipe Alfonso de Hohenlohe, amigo de Corcuera, quien construyó las primeras pistas en el Marbella Club (España).

Poco después llegó a Argentina a través de Julio Menditeguy. Aunque España y Argentina impulsaron su profesionalización y expansión mundial, la invención se produjo en suelo mexicano, hecho avalado por la FIP y por el reconocimiento oficial que el Senado mexicano otorgó años después a Corcuera y a quienes participaron en su creación.

¿Cómo ha evolucionado el pádel en México a lo largo de los años?

Después de su invención, el pádel tuvo un desarrollo discreto en México durante las décadas siguientes. Mientras en España y Argentina crecía de forma acelerada, en su país de origen permaneció limitado a círculos reducidos y a canchas privadas.

La Federación Mexicana de Pádel se constituyó a inicios de los 90 y en 1993 se organizó en Acapulco el primer torneo internacional “Copa Enrique Corcuera”. En esos años existían apenas unas decenas de canchas y unos pocos cientos de jugadores.

El verdadero despegue llegó a partir de la década de 2010. Impulsado por la difusión de torneos internacionales a través de redes sociales y por el auge global del deporte, el número de canchas y clubes se multiplicó, especialmente en la Ciudad de México y otras grandes ciudades.

Hoy el pádel es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el país: se construyen instalaciones modernas con paredes de cristal y césped artificial, se organizan circuitos nacionales y el interés popular ha recuperado el orgullo por su origen mexicano, convirtiendo lo que nació como un invento familiar en un fenómeno masivo que regresa con fuerza a casa.