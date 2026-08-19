“Fuimos a fondo”: Isaac del Toro tras ganar el prólogo de la Vuelta a Alemania

Isaac del Toro tuvo un comienzo explosivo al ganar el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026, una contrarreloj individual de 2.6 kilómetros. El mexicano admitió que fue a fondo desde el principio del recorrido.

“Fuimos a fondo desde el principio y entendimos que en las últimas curvas era como el sprint”, señaló el originario de Ensenada Baja California.

Y así fue. La salida de Isaac del Toro fue explosiva, con el objetivo de superar el tiempo que fijó el francés Paul Magnier con 3’ 10”, registro que duró con el paso de 74 ciclistas.

“Estoy feliz porque ser líder en cualquier competencia es muy difícil, muy orgulloso”, afirmó “El Torito”, quien además se convirtió en el primer mexicano en comandar la Vuelta a Alemania.

Para las siguientes etapas, el integrante del equipo UAE Team Emirates afirmó que las afrontará con inteligencia.

ASÍ SERÁ LA ETAPA 1 DE LA VUELTA A ALEMANIA 2026:

Salida: Bad Orb.

Meta: Schwabisch Hall.

Distancia: 215.3 kilómetros.

Estilo: Montañoso.

LA ETAPA 1 TENDRÁ DOS PUERTOS DE MONTAÑA:

Reicholzheim con 2.5 kilómetros de distancia.

Hermersberg con 1.8 kilómetros de distancia.