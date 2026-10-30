Qué remontada de Chivas: 3 goles en 10 minutos

Chivas tuvo una remontada de locura en 10 minutos. De ir 2-0 en contra, venció 2-3 al Toluca con un doblete de la goleadora histórica Alicia Cervantes, en actividad de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, que se disputó en el Estadio Nemesio Diez.

Con su victoria, llegará con los ánimos a tope para el Clásico ante el América en el Estadio Akron, en el cierre de la Fase Regular del torneo, duelo que se jugará el próximo viernes 6 de noviembre.

Las Chivas llegaron con los ánimos a tope al Clásico contra el América Mexsport

Le Sommer abrió el marcador al 28’ con un derechazo cruzado y en el inicio del segundo tiempo, las dirigidas por Edgar Dueñas ampliaron la pizarra 2-0.

Alicia Cervantes inició el despertar de Chivas, primero con una “chilena” al 35 y después con un penal que cobró de manera potente al 69’. El doblete de la delantera llegó a través de una recuperación de balón, pase filtrado para ella, dribló a su marcadora y ante la salida de la portera mandó un derechazo al fondo al 72’. Natalia Colín sentenció el partido, cuando buscó el espacio para mandar su disparo pegado al poste derecho al 89’.

Chivas femenil está a un punto del América, quien recibe este domingo al Atlante en la Liga MX Femenil Mexsport

Alicia Cervantes fue la Jugadora del Partido.

Con este triunfo, Chivas llegó a 30 unidades para seguir como segundo del Grupo B, a un punto del América, quien recibe este domingo al Atlante.