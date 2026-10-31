World Wide Technology Championship 2026: lo que no te puedes perder de la edición 20 en Los Cabos

Los Cabos, México, 29 de octubre de 2026.- El World Wide Technology Championship celebra su vigésima edición del 5 al 8 de noviembre en El Cardonal at Diamante, Los Cabos, con 120 jugadores y una bolsa de 6 millones de dólares. Es el torneo que en 2007 llevó por primera vez un evento oficial del PGA Tour fuera de Estados Unidos y Canadá, y este año llega con estrellas, talento mexicano y una semana de actividades para toda la familia.

Un aniversario con cifras de récord

Incluida esta edición, el torneo habrá repartido más de 118 millones de dólares en premios, la cifra más alta para un torneo de golf en Latinoamérica. El campeón defensor, Ben Griffin, ganó en 2025 con 259 golpes (-29), récord del certamen, y este año el vencedor sumará 500 puntos de la FedExCup Fall, la serie de otoño del PGA Tour.

Los jugadores a seguir

Billy Horschel, campeón de la FedExCup 2014, jugará en México por novena ocasión, junto a Tony Finau, Luke Donald y el propio Griffin. La nueva generación llega con Blades Brown, de 19 años; Nick Dunlap, ganador de The American Express como amateur, y Preston Stout, número uno del ranking mundial amateur.

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El talento mexicano se gana su lugar

En 19 ediciones, 33 golfistas mexicanos han competido en el torneo. «No elegimos a los jugadores mexicanos, ellos se ganan ese derecho», afirmó Joe Mazzeo, director del certamen. Este año encabeza el grupo el tapatío Álvaro Ortiz, con tarjeta del PGA Tour asegurada para 2027, acompañado por los poblanos Alejandro Madariaga y Jorge Villar, quien debutará en el circuito, y por Kristoffer Ventura.

Más que golf: una semana para toda la familia

El Cardonal, el primer campo diseñado por Tiger Woods, se inspira en los campos clásicos del sur de California y premia la estrategia, con dunas, arroyos y el Pacífico como telón de fondo. La actividad arranca el lunes 2 de noviembre con el Monday Qualifier, que repartirá los últimos cuatro lugares del field, y con los Pro-Ams, en los que amateurs juegan junto a profesionales. Le siguen el Oasis Short-Am a beneficio de First Tee Diamante, la Junior Golf Clinic del sábado 7, la experiencia gastronómica Golf is Gourmet, Fan Zone y música en vivo.

Boletos y experiencias

La Admisión General cuesta 35 dólares el jueves o el viernes, 40 el sábado y 45 el domingo, o 139 con el pase semanal, y hasta dos menores de 15 años o menos entran gratis por cada adulto con boleto. Quien quiera ver a más jugadores puede ir jueves o viernes, antes del corte. Para una experiencia distinta están el Clubhouse, desde 119 dólares; Tacos on 17 by La Lupita, desde 199, y The Skybox, desde 399.

Quienes no viajen a Los Cabos podrán seguir las cuatro rondas por Golf Channel Latin America; la señal internacional llegará a más de 220 países y territorios en 26 idiomas.

Veinte años después de abrir la puerta del PGA Tour fuera de Estados Unidos y Canadá, el World Wide Technology Championship llega a su edición más simbólica con estrellas, talento mexicano y una semana pensada para vivirse en familia.

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