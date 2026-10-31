Indianapolis Colts abierto a intercambiar a Jonathan Taylor; rechazan primera oferta

Indianapolis parece haber tirado ya la temporada a la basura y comenzó su reestructuración en la Semana 8 deshaciéndose de sus piezas más importantes y el día de hoy han empezado a escuchar ofertas por Jonathan Taylor.

De acuerdo a información del periodista Adam Schefter, Colts dio luz verde a los equipos para empezar a presentar ofertas de intercambio por el corredor estrella, por lo que la salida de Taylor dejó de ser rumores y cada vez está más cerca de ser una realidad.

Sin embargo en Indianapolis tienen claro que no quieren regalar a la estrella de la franquicia y es por eso que han decidido rechazar la primera oferta que ha llegado por el corredor.

Según información de la misma fuente ya hubo una franquicia que puso sobre la mesa una selección de segunda ronda y otra más adicional por Jonathan Taylor; oferta que fue rechazada de inmediato por Colts.

Hasta el momento se desconoce el nombre del equipo que lanzó esta oferta y cuáles son las pretensiones de Indianapolis, aunque de especular que Colts estaría pidiendo por lo menos una primera ronda por uno de los mejores corredores en toda la la NFL.

Jonathan Taylor, corredor de los Indianapolis Colts frente a Pittsburgh Steelers REUTERS

Fecha límite de canje en la NFL

La fecha límite para intercambios en la NFL es el próximo 10 de noviembre a las 15:00 (tiempo del centro de México), por lo que es muy probable que el intercambio se realice en el transcurso de la próxima semana.

Minnesota Vikings, Seattle Seahawks, Denver Broncos, New York Giants son algunas de las franquicias que suenan como posible nuevo destino para Jonathan Taylor, aunque aún no existe confirmación de ninguna.