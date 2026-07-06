¿Qué le espera a Isaac del Toro en la etapa 4 del Tour de Francia?

Después de conquistar la etapa 2 y vestir el maillot verde durante la tercera jornada, Isaac del Toro afrontará este martes uno de los primeros exámenes importantes del Tour de Francia 2026. La cuarta etapa dejará atrás las carreteras de Cataluña para adentrarse en territorio francés con un recorrido de 181.9 kilómetros entre Carcassonne y Foix.

El mexicano parte ubicado en el cuarto lugar de la clasificación general, apenas a 24 segundos del nuevo líder, cu compañero, Tadej Pogacar, y completamente metido en la pelea con los principales candidatos al título.

Clasificación general tras la etapa 3

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) – 8:46:55

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) – mismo tiempo

Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) – a 23 segundos

Isaac del Toro (UAE Team Emirates) – a 24 segundos

Juan Ayuso (UAE Team Emirates) – a 27 segundos

Qué le espera a Isaac del Toro este martes

Aunque todavía no aparece el primer gran puerto del Tour, la etapa sí representa un cambio importante respecto a las jornadas anteriores. El pelotón acumulará 2,700 metros de desnivel positivo y deberá superar cuatro ascensos puntuables, incluidos dps de segunda categoría.

El recorrido comenzará de manera relativamente tranquila, pero irá aumentando su dificultad con el Col de Bedos, el Col du Paradis, el Col de Coudons y, finalmente, el Col de Montségur, una subida de 6.9 kilómetros con una pendiente media del 6.6 por ciento.

Ese último puerto podría convertirse en el punto decisivo del día. La cima está ubicada a sólo 34 kilómetros de la meta y, aunque desde allí predomina el descenso hasta Foix, los ataques entre los favoritos podrían comenzar justamente en ese ascenso para intentar abrir diferencias.

Isaac del Toro no lució la bandera mexicana de campeón nacional. REUTERS

Sin embargo, el perfil también deja abierta otra posibilidad. Al no existir un final en alto, muchos especialistas consideran que la victoria podría quedar en manos de una fuga o resolverse mediante un sprint reducido entre un grupo de corredores que sobreviva a las subidas.

Para Isaac del Toro el objetivo principal será conservar su privilegiada posición en la clasificación general y continuar trabajando para el UAE Team Emirates. En la tercera etapa ya mostró su importancia dentro del equipo al neutralizar intentos de fuga de rivales directos como Matteo Jorgenson y, posteriormente, convertirse en el último lanzador de Tadej Pogacar antes de la victoria del esloveno.

Con diferencias mínimas entre los favoritos, cualquier corte, bonificación o ataque exitoso podría modificar el orden de la clasificación. Del Toro iniciará la jornada apenas a un segundo del podio provisional y a 24 del maillot amarillo, por lo que un buen desempeño podría acercarlo todavía más a los primeros puestos antes de que lleguen las grandes etapas de montaña en los Pirineos.