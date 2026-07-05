Tadej Pogacar celebra con la bandera de México la gloria de Isaac del Toro en el Tour

La fotografía del día ya estaba grabada en la línea de meta: el esloveno Tadej Pogacar cediendo el triunfo al mexicano Isaac del Toro en el demandante ascenso a Montjuïc. Minutos después, en la zona de camiones, el vigente campeón de la Grande Boucle añadió una postal que el propio UAE Team Emirates compartió en redes sociales: Pogacar envuelto en la bandera de México, festejando al nuevo ídolo del ciclismo tricolor.

El emotivo gesto llegó tras una jornada dominical con tintes históricos para el deporte de pedales. Isaac del Toro, de tan solo 22 años de edad, se impuso de forma heroica en la segunda etapa del Tour de Francia 2026 al registrar un tiempo de 3:40:01 horas, cruzando la meta por delante de su propio jefe de filas. Significó su primera victoria de etapa en la ronda francesa apenas en su año de debut.

Pogacar se rinde ante el talento de del Toro en Barcelona

Tras cruzar la meta en la exigente ruta de Tarragona-Barcelona (168.5 kilómetros), el histórico ciclista esloveno se acercó a la zona donde se encontraba la fanaticada mexicana. Tomó un lábaro patrio, se lo colocó sobre los hombros y comenzó a gritar con euforia: ¡México, México!, para después subirse a la bicicleta fija a realizar sus ejercicios de recuperación aún envuelto en la bandera.

El festejo refleja el respeto y el peso que Isaac del Toro ha ganado dentro de uno de los equipos más poderosos del pelotón internacional", destacaron directivos del UAE Team Emirates.

Con esta hazaña en las carreteras europeas, el pedalista oriundo de Ensenada, Baja California, se convirtió en el segundo corredor mexicano en la historia capaz de ganar una etapa en el Tour de Francia. El único en conseguirlo previamente había sido la leyenda Raúl Alcalá durante las ediciones de 1989 y 1990, por lo que el país azteca tuvo que esperar 36 años para repetir la gloria.

Ciclista - Edición del Tour - Etapas Ganadas - Edad del Triunfo

Raúl Alcalá - 1989/1990 - 2 - 24 años

Isaac del Toro - 2026 - 1 - 22 años

Tras este resultado, el mexicano escaló hasta la cuarta posición de la Clasificación General, acechando a solo 16 segundos de distancia al actual líder de la competencia, el danés Jonas Vingegaard.

Clasificación general del Tour 2026 (Etapa 2)

1 Jonas Vingegaard 4:01:48 horas

2 Tadej Pogacar a 04 segundos

3 Remco Evenepoel a 09 segundos

4 Isaac del Toro a 16 segundos