Piero Hincapié revela qué ocurrió con Santiago Giménez antes de la expulsión

La eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a México estuvo marcada por la expulsión de Piero Hincapié en los minutos finales del encuentro. El defensor recibió la tarjeta roja después de acercarse a Santiago Giménez para hablarle con la boca cubierta, una acción sancionada bajo la regla que entró en vigor para este Mundial tras la polémica generada por el caso de Gianluca Prestianni y Vinicius Jr.

Días después de aquel partido, el futbolista del Arsenal habló por primera vez sobre la jugada durante un evento realizado en Ecuador. Ahí reconoció que cometió un error y explicó que, en la intensidad del encuentro, olvidó por completo que esa conducta estaba prohibida por el nuevo reglamento.

Hincapié reconoce que olvidó la nueva regla del Mundial

Durante la charla, Piero Hincapié admitió que la expulsión fue consecuencia de una equivocación personal y aseguró que buscará aprender de lo ocurrido.

De los errores uno aprende. No quería hablar de esto, pero la expulsión fue un error. Por la calentura del partido me olvidé de que no se podía tapar la boca, me olvidé por completo.

El zaguero no reveló qué fue lo que le dijo a Santiago Giménez durante el breve intercambio que terminó con la tarjeta roja. Sin embargo, reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar dentro del terreno de juego y reiteró su compromiso con la selección ecuatoriana.

Tengo que mejorar muchas cosas. Un ser humano no es perfecto y puede equivocarse. Pero tengan por seguro que siempre voy a dar todo por esta camiseta.

La expulsión de Hincapié se convirtió en la segunda registrada bajo la llamada “ley Prestianni” durante la Copa del Mundo 2026. El primer futbolista sancionado por esa disposición fue el paraguayo Miguel Almirón, quien también vio la tarjeta roja durante el partido de la fase de grupos frente a Turquía.

Piero Hincapié se convirtió en el segundo futbolista de Ecuador en ser expulsado en una Copa del Mundo. Eduardo Jimenez

Piero Hincapié ya piensa en el siguiente ciclo mundialista

Más allá de lo ocurrido en la Copa del Mundo, Hincapié aseguró que ya piensa en el futuro de su carrera y en el siguiente proceso con la Selección de Ecuador.

El defensor consideró que la experiencia adquirida durante este torneo será importante para afrontar los próximos años, aunque reconoció que en el futbol pueden ocurrir muchas cosas antes del siguiente Mundial.

Tendré mucha más experiencia, pero faltan cuatro años y en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Yo voy a seguir trabajando duro para llegar al cien por ciento cuando llegue ese momento.

Por ahora, el ecuatoriano se mantiene como jugador del Arsenal y comenzará la preparación para la temporada 2026-2027, mientras busca dejar atrás un episodio que marcó el cierre del camino de Ecuador en la Copa del Mundo y del que, asegura, espera sacar aprendizaje para el futuro.