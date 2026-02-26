¿A qué hora juega Monterrey vs. Cruz Azul? Canal de TV para ver la Jornada 8 del Clausura 2026

Cruz Azul vive el más dulce momento de la temporada después de haber acabado con el paso invicto de las Chivas, mientras que Rayados busca consuelo con sus aficionados luego de un nuevo revés que lo fuera de la zona de liguilla en el umbral de la octava jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El equipo regio, cuestionado por sus aficionados después de su práctica del jueves 26 de febrero, será el anfitrión de La Máquina en la Sultana del Norte, en un duelo que es vital para sus aspiraciones. Para los celestes, que no pierden desde la primera jornada, es la oportunidad de ratificarse como uno de los mayores contendientes ante el público del Estadio BBVA el sábado 28 de febrero.

Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, el conjunto de La Noria ha encontrado una solidez envidiable, destacando figuras como Gabriel Toro Fernández y Carlos Rodríguez, quienes fueron los artífices del triunfo de 2-1 ante el Rebaño Sagrado en el campo del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El equipo cementero presume un funcionamiento colectivo que lo coloca como el principal candidato a pelear por el liderato general, que sigue en manos de las Chivas con 18 puntos, aprovechando la inercia de tres victorias consecutivas que han devuelto la ilusión a su afición al ser segundos con 16.

El panorama en la capital de Nuevo León es sombrío. Los Rayados de Domenec Torrent atraviesan un momento crítico tras caer 2-0 ante Pumas en CU, un resultado que los sacó de los primeros ocho puestos y desató una ola de cuestionamientos por parte de sus seguidores. La afición regiomontana se manifestó en las instalaciones de El Barrial, exigiendo mayor compromiso a jugadores y directiva, e incluso lanzando críticas directas hacia figuras como Sergio Canales.

Cruz Azul lleva seis jornadas sin derrota, con tres triunfos en fila, para ubicarse en la segunda posición de la tabla. Mexsport

Guía de transmisión: ¿Dónde ver el Monterrey vs. Cruz Azul?

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026.

Horario: 19:05 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio BBVA, Guadalupe, N.L.

Canal de TV (Abierta): Canal 5.

Canal de TV (Paga): TUDN.

Streaming: ViX Premium.