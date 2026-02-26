La NBA multó con 25 mil dólares a Anthony Edwards, de los Wolves, por lanzar el balón a las gradas

La NBA impuso una multa de 25 dólares al escolta de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, tras un incidente ocurrido durante el partido del martes 24 de febrero, cuando su equipo se impuso a domicilio por 124-121 a los Trail Blazers de Portland.

La sanción se debe a que Edwards lanzó el balón del partido "con fuerza" hacia las gradas, una acción que es considerada una infracción a las normas de conducta de la liga.

El suceso tuvo lugar justo al finalizar el segundo cuarto del encuentro. Edwards tomó un rebote tras una falla de Portland, hizo un amago de tiro de tres cuartos de cancha y luego lanzó el balón con determinación, mucho después de que sonara la bocina.

La liga ha actuado rápidamente para penalizar este tipo de comportamiento que pone en riesgo la seguridad de los aficionados y se considera inapropiado para un jugador profesional. La multa de 25 mil billetes verdes a Anthony Edwards busca reforzar el mensaje de que la NBA mantiene un estricto código de conducta en la cancha.

Edwards, primera selección general del Draft de la NBA de 2020, promedia 29.6 puntos, su mejor marca personal, esta temporada, además de 5.3 rebotes y 3.7 asistencias. Su promedio de anotación va camino de aumentar por quinta temporada al hilo.

Misma sanción para un jugador del Magic

Por su parte, el escolta del Magic de Orlando, Desmond Bane, también fue mulatdo con 25 mil dóñlares por la NBA por una acción similar a la de Anthony Edwards. La sanción se anunció en respuesta a un incidente ocurrido al finalizar la victoria a domicilio (110-109) de su equipo sobre los Lakers de Los Ángeles el pasado martes.

Desmond Bane en espectacular colada ante la marca de Luka Doncic. Reuters

La liga penalizó a Bane por lanzar el balón del partido con fuerza hacia las gradas, una acción que pone en riesgo la seguridad de los aficionados.

El incidente ocurrió en un momento de alta tensión. Después de que LeBron James fallara un intento de triple sobre la bocina para empatar o ganar el juego, Desmond Bane lanzó el balón con fuerza hasta el otro extremo de la duela. El esférico se desvió al golpear el reloj de tiro y terminó impactando a varios espectadores.