Clavadistas mexicanos dan la cara en Montreal tras la cancelación de la Copa Mundial en Zapopan

En una jornada marcada por el contraste entre la crisis administrativa y el éxito deportivo, los clavadistas mexicanos aseguraron cuatro plazas en las finales de la Copa del Mundo de Montreal 2026, el mismo día en que se oficializó la pérdida de la sede nacional de Zapopan.

Aranza Vázquez, quinta en los Juegos Olímpicos de París 2024, lideró la respuesta de la delegación en el trampolín de 3 metros. La saltadora mexicana avanzó a la final en la quinta posición con una sumatoria de 301.95 puntos, acompañada por María Fernanda García, quien se instaló en el octavo sitio con 285.55 unidades.

La contundencia mexicana se extendió a la plataforma de 10 metros varonil. Randal Willars se colocó en el noveno puesto de la clasificación con 427.55 puntos, mientras que Kevin Berlín amarró el duodécimo boleto para la final con un registro de 305.55. Los cuatro atletas disputarán las medallas este domingo en territorio canadiense.

Cancelación por seguridad en Jalisco

Mientras los atletas mexicanos daban la cara en la fosa, World Aquatics confirmó la cancelación de la parada del Mundial programada en Zapopan, Jalisco, del 5 al 8 de marzo de 2026. La decisión, tomada en conjunto con las autoridades deportivas locales, responde a restricciones de viaje impuestas por diversas embajadas.

El organismo internacional señaló que las alertas de seguridad desaconsejaron el traslado de varias selecciones nacionales a México, impidiéndoles otorgar las autorizaciones correspondientes para competir.

La seguridad de todos los atletas sigue siendo una prioridad fundamental", dictó el comunicado de la federación internacional.

A pesar de que el calendario internacional pierde una fecha en suelo mexicano, el nivel de los clavadistas en Montreal reafirma que la disciplina se mantiene como el bastión competitivo del país frente a las turbulencias extradeportivas.