Récord engañoso: El partido de Alcaraz que terminó más tarde no es el más largo del US Open

El extenuante partido de los cuartos de final en el que el español Carlos Alcaraz terminó con vómito y completamente eliminado del US Open tras caer ante el estadounidense Ben Shelton a las 3:33 AM, se consolidó formalmente como el cuarto compromiso más prolongado de la actual edición del último Grand Slam de la temporada. Con este doloroso descalabro en la Gran Manzana, el certamen estadounidense se quedó sin su monarca defensor.

Aunque este choque sobre el cemento neoyorquino impuso un nuevo récord absoluto como el duelo que ha finalizado más tarde en toda la historia de la competición, la realidad estadística de su duración real sobre la pista cuenta una narrativa muy diferente en los libros oficiales de registros de Flushing Meadows.

El maratónico encuentro completó un tiempo oficial de 4 horas y 28 minutos de juego continuo. A pesar de la épica e intensa batalla nocturna, esta marca cronológica únicamente le alcanzó para posicionarse en el cuarto peldaño de los partidos más largos de la presente edición de 2026, viéndose superado con claridad por enfrentamientos previos de gran resistencia física en las rondas de apertura, como el choque protagonizado por el alemán Alexander Zverev ante el italiano Lorenzo Sonego. A nivel histórico general del abierto estadounidense, el duelo entre el murciano y el cañonero de Atlanta quedó aún más relegado, ubicándose hasta el puesto 25 de todos los tiempos.

¿Cuáles son los partidos más largos en la historia del US Open?

El récord absoluto del partido con la mayor duración en los anales del torneo estadounidense le pertenece de forma exclusiva al británico Dan Evans y al ruso Karen Khachanov. En la edición de 2024, ambos disputaron un extenuante duelo de primera ronda que alcanzó la mítica cifra de 5 horas y 35 minutos de acción pura.

Aquella épica batalla rebasó todos los límites físicos conocidos en las canchas rápidas de Nueva York, superando por una ventaja de nueve minutos la legendaria marca de 1992 establecida por Stefan Edberg y Michael Chang.

En lo que va de la edición actual de 2026, el encuentro que lidera las tablas estadísticas de tiempo es el del neerlandés Botic van de Zandschulp contra el juvenil francés Arthur Géa, el cual se extendió por 5 horas y 13 minutos en los octavos de final.

Al contrastar de forma directa estas métricas con las 4 horas y 28 minutos del enfrentamiento entre Ben Shelton y Carlos Alcaraz, se evidencia que la despedida del campeón defensor quedó bastante lejos en comparación con los registros históricos más altos de la ATP: