Qué fuerza ‘Hormiga’: la Europa League elogia al mexicano

La segunda titularidad de Armando “La Hormiga” González no pasó desapercibida en la Europa League, debido a que el torneo elogió lo que hizo el mexicano en la cancha, en específico un hombro a hombro cuando fue a disputar el balón en el empate 0-0 contra el Rennes en la jornada 4 de la Fase Liga.

El momento de la acción se dio cuando no tuvo una buena recepción ante la presión de un jugador rival, el mexicano mostró la garra para ir a recuperarlo, se barrió y después se levantó para aguantar un impacto de Mahamadou Nagida, quien lo supera físicamente, y salir airoso del “choque” para irse con el balón.

“Una fuerza increíble de Armando González”, elogió la UEFA Europa League en una publicación en redes sociales, donde también compartió el video del impacto.

“Mexican power”, fue una de las decenas de reacciones de los aficionados al posteo en redes sociales.

“La Hormiga” González salió en el once inicial que mandó el técnico español Imanol Alguacil y salió de cambio al minuto 59.

En la Jornada 1 de la Europa League, el delantero mexicano se estrenó en el torneo, al comenzar la remontada del Olympiacos ante el Jagiellonia, que finalmente terminó 2-1. Su segundo gol llegó con un remate de cabeza ante el Sparta Praha.

En la próxima jornada, el cuadro griego recibirá al Milan el jueves 26 de enero, partido que se realizará a las 11:45 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México.

ESTADÍSTICAS DE ‘LA HORMIGA’ GONZÁLEZ EN LA EUROPA LEAGUE:

2 goles.

8 disparos totales.

79% en la precisión del pase.

23 de 31 pases completos.

1 balón recuperado.

1 falta cometida.