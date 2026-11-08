Isaac del Toro se consagra en el Tour de France Singapore Criterium 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro, integrante del UAE Team Emirates-XRG, firmó una actuación destacada este domingo al adjudicarse una victoria contundente y consagrarse en el Tour de France Singapore Criterium 2026.

El corredor nacional completó la distancia de 61.25 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 31 segundos, consolidando un desempeño sólido de principio a fin dentro del recorrido.

El momento definitivo de la prueba ocurrió a falta de aproximadamente 3.5 kilómetros para la meta, cuando Del Toro lanzó una aceleración fulgurante que desarticuló por completo al grupo de acompañantes.

Ante el movimiento del mexicano, la joven promesa del ciclismo francés, Paul Seixas, intentó responder e inició una persecución individual en solitario, aunque no consiguió reducir la diferencia acumulada.

De esta manera, el representante del UAE Team Emirates-XRG mantuvo el liderazgo con firmeza hasta cruzar la línea de llegada, relegando a Seixas al segundo puesto de la clasificación.

El podio de la competencia lo completó el noruego Søren Wærenskjold, quien finalizó en la tercera posición a escasa distancia del corredor francés.

Isaac del Toro sufre en Singapore Criterium

Tras concretar el triunfo, Del Toro resaltó lo complicada que fue la competencia y como condiciones del clima lo hicieron sufrir de principio a fin.