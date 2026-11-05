Tratan de convencer a Morita para ir al Liverpool

Gilberto Mora recibió un consejo valioso para que elija bien al equipo con el que podría jugar en Europa. El exdelantero Emile Heskey le recomendó que se incline por la pasión que envuelve al Liverpool, más que al Arsenal de la Premier League.

“¿Cómo podría convencer a Gilberto Mora de fichar por el Liverpool en lugar del Arsenal? Por la tradición. Eso es todo. Probablemente tendría más minutos en el Liverpool, pero es la tradición futbolística, la pasión del club, todo eso”, declaró el exjugador de los “Reds” y que reproduce Liverpool Echo.

El exdelantero Emile Heskey destacó la pasión y tradición que hay en el Liverpool Reuters

Emile Heskey llegó al Liverpool procedente del Leicester City, por una cantidad estimada en 16.5 millones de euros en la temporada 1999-2000. En los registros en la Premier League, el delantero disputó 516 partidos, anotó 110 goles y repartió 53 asistencias.

Para el exatacante de los “Reds”, nada se compara con jugar con el Liverpool, por lo que sugiere que hay que vivirlo.

“Ya que no es solo contárselo. Sientes la historia y piensas: ‘Quiero hacer historia con este club como aquellos jugadores’”, comentó.

El exdelantero Emile Heskey invitó a que Gilberto Mora experimente por si mismo la atmósfera del Liverpool Reuters

Algo que también debe tomar en cuenta Gilberto Mora, es toda la atmósfera que hay en el club inglés y eso se da cuando se recorren distintas instalaciones del equipo.

“Cuando vas al club, cuando recorres el estadio, cuando recorres la sala de trofeos, cuando recorres el campo de entrenamiento y sientes esa atmósfera, te engancharás enseguida”, agregó el ganador de la FA Cup, dos Copas de Liga, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa.

Morita está en el centro de las miradas y el próximo mercado de fichajes en Europa, es en el invierno.

Por lo pronto, Gilberto Mora se mantiene en la Liga MX y ya volvió con los Xolos de Tijuana al superar las molestias físicas que le aquejaban. El “10” del cuadro fronterizo suma 9 partidos disputados en el Torneo Apertura 2026, seis de ellos como titular y ha marcado cinco goles.