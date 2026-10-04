Carlos Alcaraz reconoce no estar a un gran nivel tras pasar a Semis en Tokio

Carlos Alcaraz avanzó a las Semifinales del ATP 500 de Tokio, pero el pase no llegó como él quería. El vigente campeón y número 1 del cuadro superó a Denis Shapovalov por 7-6(3) y 2-1, cuando el canadiense se retiró a los 82 minutos por una molestia física.

El primer parcial había sido un intercambio de golpes y de roturas. Hubo seis quiebres, Shapovalov desperdició una ventaja de 5-3 y una bola de set al resto con 5-4 y 30-40, y Alcaraz se salvó con una dejada antes de imponer su ley en el tie-break (7-3).

El murciano reconoció que el saque le costó casi en cada juego de servicio y que le frustró no encontrar el ritmo, aunque valoró la reacción tras cada break y la calidad de los peloteos desde el fondo.

Carlos Alcaraz reconoce que, tras su lesión, le está costando regresar a un gran nivel. Reuters

Alcaraz afirma que está lejos de su gran nivel

Alcaraz disputa su tercer torneo después de ser baja por una lesión en la muñeca y no disimuló, reconoció que está lejos de su mejor versión.

Creo que voy a decir que muy lejos. Está lejos de donde quiero estar”, admitió.

Sin embargo, enfatizó que: “pero estoy haciendo grandes cosas en la pista. Estoy entrenando bien. Intento hacerlo todo cuando juego los partidos, porque la competición y los entrenamientos son muy distintos. Hay que encontrar la manera”.

El español, de 23 años, se mostró contento con cómo está jugando y, sobre todo, con cómo se siente dentro de la cancha, y confió en que los torneos y los partidos que tiene por delante sirvan de prueba para seguir subiendo.

Intentaré aprovecharlos para mejorar y sentirme mejor en la pista”, dijo.

Alcaraz tampoco quiso celebrar el pase a Semifinales, esto debido a cómo selló su avance (por la lesión de Shapovalov).

“Es una pena que haya tenido que retirarse. Llegar a una Semifinal así no es como quería hacerlo, pero a veces el deporte es duro y hay que aceptarlo”, explicó.

Deseó que la lesión no sea grave y que Shapovalov pueda presentarse sano en Shanghai. El resultado deja a Alcaraz con ocho victorias seguidas en Tokio, imbatido en el torneo desde que lo estrenó y lo ganó en 2025.

Así quedaron las Semifinales en Tokio

Carlos Alcaraz se medirá el lunes con Jaume Munar, en una Semifinal española. El balear, que llegó desde la previa, certificó su pase al batir al francés Kyrian Jacquet por 6-4 y 6-2, después de haber eliminado antes al tercer cabeza de serie, Taylor Fritz.

La otra semifinal enfrentará a Valentin Vacherot y Jiri Lehecka. El monegasco, octavo favorito, superó en tres sets al francés Arthur Fils (7-5, 4-6 y 6-4), mientras el checo no dio opciones al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (6-1 y 6-1).