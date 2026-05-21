Chivas va por Denzell García, el mediocampista de Bravos que ya negocia con el Rebaño

Apenas consumada la eliminación de Chivas en el Clausura 2026, el nombre de Denzell García comenzó a circular en los pasillos del Rebaño como uno de los primeros objetivos para el Apertura 2026 de la Liga MX.

García nació el 15 de agosto de 2003 en Ahome, Sinaloa, y desarrolló toda su carrera en el balompié mexicano: un breve paso por la Sub 15 de Cruz Azul y luego el salto a las fuerzas básicas de los Bravos de Juárez, club con el que debutó en Primera División en abril de 2022.

Con apenas 22 años, se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en Primera División con la camiseta juarense y recibió el llamado a la Selección Mexicana, un reconocimiento a su regularidad que no pasó desapercibido en Guadalajara.

En la última temporada, García apenas se perdió un encuentro: jugó 37 de los 38 partidos que disputaron los Bravos, con tres goles y dos asistencias. Su polifuncionalidad -puede actuar como mediocentro, en doble pivote o incluso más abierto- es uno de los elementos que más valora el cuerpo técnico de Gabriel Milito, quien en el último torneo alternó ese perfil con jugadores como Omar Govea y Fernando González. El costo estimado de la operación rondaría los cinco millones de dólares.

Jordan Carrillo, otro nombre que agita el mercado rojiblanco

García no sería el único objetivo en la agenda del Guadalajara para la próxima ventana de transferencias. El equipo ya habría preguntado por Jordan Carrillo, la gran figura de Pumas en la presente liguilla con seis goles y tres asistencias en el torneo. Santos Laguna, dueño de su carta pase, fijaría su precio de venta entre cinco y siete millones de dólares.

El interés en Carrillo tiene historia. En el verano de 2025, el Guadalajara ya había tocado la puerta de Santos Laguna de forma seria, pero el proceso se frenó por informes relacionados con el comportamiento del jugador fuera de la cancha. Hasta el cierre de esta edición, no se había registrado ningún tipo de contacto formal entre Chivas y el entorno del mediocampista.

El Rebaño empieza a mover fichas. Gabriel Milito tiene claros sus objetivos y el mercado apenas abre.