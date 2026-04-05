¡Pura nostalgia! Cristiano Ronaldo y Nike reviven los míticos Mercurial del 2009

Cristiano Ronaldo y la marca Nike sorprendieron a los aficionados con el relanzamiento de uno de los modelos más icónicos de la carrera del delantero: los Mercurial Superfly. La campaña, publicada en redes sociales, apeló directamente a la nostalgia y a la memoria emocional de quienes han seguido la trayectoria del portugués, colocándose simbólicamente “en el corazón” de sus fans.

Se trata específicamente del modelo original de 2009, con el que Ronaldo logró importantes hitos durante su etapa en el Manchester United. Con estos botines, el delantero contribuyó a la conquista de títulos de la Premier League y consolidó su estatus como una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

El diseño de los tacos, con su característico rojo y plateado, se convirtió en un símbolo de velocidad, precisión y éxito dentro del campo. Más allá de su estética, los Mercurial Superfly representan una era dorada en la carrera de Ronaldo, y su relanzamiento revive no solo un calzado, sino también una parte fundamental de la historia reciente del fútbol.

Esta iniciativa destaca cómo el deporte y el marketing pueden conectar emociones con productos históricos, recordando a los seguidores los momentos más gloriosos de uno de los futbolistas más emblemáticos del siglo XXI.