Pumas rompe su sequía en CU y golea 4-0 a Santos

Los Pumas de la UNAM pusieron fin a una sequía de 89 días sin ganar en el Estadio Olímpico Universitario y lo hicieron con autoridad, al golear 4-0 a Santos Laguna en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto universitario aprovechó las facilidades defensivas del rival y desde temprano tomó el control del encuentro. Apenas al minuto 12, un centro preciso de Alan Medina fue conectado de cabeza por Jordan Carrillo, quien abrió el marcador y encaminó la noche para los auriazules.

La superioridad de los Pumas se reflejó nuevamente al minuto 21, cuando el panameño Adalberto Carrasquilla se despachó con un auténtico golazo. El mediocampista sacó un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta Carlos Acevedo, colocando el 2-0 en Ciudad Universitaria.

Diez minutos más tarde, Jordan Carrillo volvió a hacerse presente en el marcador al firmar su doblete. El mediocampista ingresó al área, recortó hacia su perfil derecho y definió con clase para marcar el 3-0, desatando el júbilo de una afición que había esperado con ansias el primer triunfo en casa del torneo.

Con el dominio total del encuentro, los Pumas no bajaron el ritmo y sentenciaron la goleada con el cuarto tanto. Alan Medina sacó un disparo de larga distancia que terminó en el fondo de las redes, dejando claro quién mandaba en el Olímpico Universitario.

Para la segunda mitad se dio el debut de Uriel Antuna con la camiseta universitaria. El refuerzo auriazul mostró intensidad y desborde por la banda derecha, precisamente ante Santos Laguna, equipo con el que debutó en la Liga MX en 2017, curiosamente también en la cancha del Olímpico Universitario.

En el tramo final del partido, el arquero Carlos Acevedo tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 70 tras resentirse de un golpe en el rostro, solicitando atención médica al árbitro Vicente Jassiel Reynoso. En su lugar ingresó Héctor Holguín para resguardar la portería santista.

Con este resultado, Pumas llegó a ocho puntos y se colocó momentáneamente en el tercer lugar de la tabla general, mientras que Santos Laguna continúa en el fondo de la clasificación con un solo punto en el Clausura 2026.